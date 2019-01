Huawei P30 in tre dimensioni | come sarà

Come saranno Huawei P30 e P30 Lite : video render e foto : Molti si staranno chiedendo Come potrà configurarsi il design di Huawei P30, successore dell'attuale Huawei P20, che di strada e di successi ne ha macinati. L'ultimo render, pubblicato da OnLeaks, ci mostra le presunte forme del prossimo top di gamma cinese, che potrebbe presentare una finitura a specchio ancora più interessante. Sul dorso del device preso in esame compare una fotocamera tripla, con un sensore principale da 40MP, uno da 20MP ed ...

SlashLeaks diffonde i proteggi schermo dei Huawei P30 e conferma il jack audio per il P30 Lite : Di cover e di proteggi schermo sono pieni i mercatini, per cui di solito non si dà molta rilevanza alle indiscrezioni che provengono da questi elementi L'articolo SlashLeaks diffonde i proteggi schermo dei Huawei P30 e conferma il jack audio per il P30 Lite proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 : ecco come sarà/ Video inedito svela il nuovo top di gamma : tripla fotocamera e full display : Huawei P30: ecco come sarà. Video inedito svela il nuovo top di gamma: tripla fotocamera e full display. Sale altissima l'attesa

Secondo OnLeaks - Huawei P30 tornerà al jack audio e avrà un display leggermente più grande (video) : Il tedesco OnLeaks, tra i leaker più noti e attendibili del panorama mondiale, è tornato a distribuire anticipazioni su uno dei prodotti più attesi del 2019 L'articolo Secondo OnLeaks, Huawei P30 tornerà al jack audio e avrà un display leggermente più grande (video) proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 Pro viene immaginato in un video mentre Motorola Moto G7 è mostrato nel dettaglio : Un concept di Huawei P30 Pro viene mostrato nel dettaglio su YouTube mentre su Motorola Moto G7 arrivano anticipazioni più concrete L'articolo Huawei P30 Pro viene immaginato in un video mentre Motorola Moto G7 è mostrato nel dettaglio proviene da TuttoAndroid.

Bellissimo in video Huawei P30 : eccolo nel concept dedicato : Assodato che Huawei P30 diverrà a breve il prossimo top di gamma del brand cinese, proviamo un po' ad immaginare quale sarà il suo aspetto, che ben ci è parso rappresentato nel video concept proposto dal solito 'concept Creator', che anche per l'occasione si è preso la briga di dare forma ad uno dei futuri flagship killer dell'anno che verrà. In questo precedente articolo vi avevamo parlato della finestra temporale di presentazione, che dovrebbe ...

Ecco un video concept che mostra come dovrebbe essere Huawei P30 - secondo i leak : Un canale YouTube ha realizzato un video concept che mostra quello che dovrebbe essere il design di Huawei P30, basato sui rumor. L'articolo Ecco un video concept che mostra come dovrebbe essere Huawei P30, secondo i leak proviene da TuttoAndroid.

In uscita il Huawei P30 e il P30 Pro entro il 28 febbraio? Annuncio evento MWC 2019 : I Huawei P30 e P30 Pro potrebbero essere più vicini del previsto. Ben prima dell'inizo della primavera, le due nuove ammiraglie successive agli attuali Huawei P20 e P20 Pro potrebbero fare capolino e ingaggiare una nuova guerra all'ultima feature con la concorrenza Android (in particolare Samsung). Grazie alle ultime informazioni trapelate in questa giornata del 27 dicembre, abbiamo a disposizione una finestra temporale ben precisa per la più ...

Huawei P30 Pro : confermate le quattro fotocamere posteriori : Ogni sensore fotografico avrà una funzione differente: quello principale servirà a scattare l'immagine, il secondo sarà un teleobiettivo con zoom ottico 10x , prima volta nel mondo degli smartphone,, ...

Nuovo di zecca il processore per Huawei P30 : le probabili differenze con P20 : Dobbiamo attendere ancora alcune settimane prima di imbatterci nella presentazione ufficiale del tanto atteso Huawei P30, ma ormai non trascorre giorno senza che emergano alcune interessanti indiscrezioni sul top di gamma 2019. Di recente abbiamo condiviso con voi un punto della situazione esaustivo in merito alle ultime notizie trapelate sullo smartphone, ma solo oggi sono emerse alcune voci più specifiche sul processore che con ogni ...

Kirin 985 potrebbe essere il processore di Huawei P30 : Stando a quanto rivelato da Mishal Rahman, editor di XDA Developers, il prossimo chipset di Huawei si chiamerà Kirin 985. Ecco cosa sappiamo al riguardo L'articolo Kirin 985 potrebbe essere il processore di Huawei P30 proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo render di Huawei P30 Pro mostra quattro fotocamere posteriori e zoom ottico 10x : Huawei P30 Pro è stato avvistato in un nuovo render proveniente dalla Cina che ne evidenzia le quattro fotocamere posteriori con zoom ottico 10x. L'articolo Un nuovo render di Huawei P30 Pro mostra quattro fotocamere posteriori e zoom ottico 10x proviene da TuttoAndroid.

Evoluzione Huawei P30 : ecco parte di quel che ci aspetta : Concentriamoci nuovamente su Huawei P30, e sul suo comparto fotografico: dopo avervi parlato in questo articolo del P30 Pro, Evan Blass, meglio conosciuto come '@evleaks', si concentra sul modello base, che dovrebbe presentare una fotocamera posteriore da 40MP ed uno zoom ottico 5X di genere lossless (che potrebbe diventare da 10X a bordo della variante superiore). Il sistema funzionerà in maniera simile allo zoom digitale, con la ...

Huawei P30 avrà una tripla fotocamera posteriore con zoom 5X - secondo @evleaks : Seguendo le orme di Huawei P20, che può contare su un ottimo comparto fotografico, anche Huawei P30 dovrebbe disporre di caratteristiche evolute. L'articolo Huawei P30 avrà una tripla fotocamera posteriore con zoom 5X, secondo @evleaks proviene da TuttoAndroid.