Chi sono i media amici dei gilet gialli

A Brescia 4 neonati morti in poChi giorni - per l'Asst non sono collegati : Milano, 7 gen., askanews, - Quattro neonati sono morti in ospedale a Brescia in pochi giorni, ma secondo l'Azienda ospedaliera non si tratta di casi collegabili tra loro. Il quarto neonato è morto ...

La Compagnia del Cigno : i 7 giovani protagonisti - Chi sono e cosa fanno : Conosciamo meglio il cast di giovani protagonisti della nuova Fiction di Rai Uno, in onda da lunedì 7 gennaio 2019.

Kevin Spacey a processo con l'accusa di molestie : risChia 5 anni. L'attore : 'Sono innocente' : Kevin Spacey è comparso oggi in una affollata aula di tribunale a Nantucket per rispondere alle accuse di molestie sessuali nei confronti di un teen-ager. Il caso risale al luglio 2016. A mettere il ...

Cast e personaggi de La Compagnia del Cigno - su Rai1 dal 7 gennaio : Chi sono i talenti guidati da un arcigno Alessio Boni : Dal 7 gennaio su Rai1, Cast e personaggi de La Compagnia del Cigno animano un racconto di formazione corale in cui adolescenti e adulti scoprono di molto da imparare e che non potranno farlo da soli: la nuova serie di Ivan Cotroneo, che in questo caso è autore e anche regista, approda sull'ammiraglia Rai come primo titolo dell'anno di Rai Fiction, in onda il 7 ed 8 gennaio. Protagonisti della serie sono sette giovani talenti tra i 15 e i 18 ...

'Se questi sono ultras...' : le curve risChiano di morire di criminalità : Il che cosa riguarda il tifo, la nascita del movimento e i suoi primi passi, e ci trasporta in una visione del mondo estremamente affascinante che si traduce in forme estreme di supporto e sostegno ...

I porti italiani sono Chiusi o no? : "I porti italiani restano chiusi", ribadisce Salvini mentre nel Mediterraneo si consuma il nuovo caso di una nave Ong che fatica a trovare un porto d'attracco dove far sbarcare i migranti a bordo e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cerca una mediazione. Quello dei "porti chiusi" è stato uno dei punti forti della propaganda elettorale leghista, e la volontà politica dietro la stretta sulle Ong, ...

I porti italiani non sono mai stati Chiusi : Mentre continua l’impasse diplomatica sullo sbarco di 49 persone a bordo di due navi umanitarie, Matteo Salvini pubblica i dati degli arrivi in Italia nel 2018 che mostrano che, malgrado gli annunci, i porti sono ancora aperti. Leggi

Francesco Chiofalo non si fa vedere in video : 'Perdonatemi - sono stato un po' male' : Ormai, manca davvero poco al delicatissimo intervento chirurgico al quale si dovrà sottoporre Francesco Chiofalo. L'ex concorrente di Temptation Island dovrà affrontare una lunga operazione di rimozione di una massa tumorale al cervello. In questi giorni è stato, ovviamente, poco attivo sui social ma ieri ha deciso di tornare con delle Instagram Stories nelle quali, però, è stato molto criptico e non ha voluto mostrarsi in volto. Nei video il ...

Fine del Quantitative Easing : cosa significa e che risChi ci sono per l’Italia : cosa succederà con la Fine del Quantitative Easing nel nostro Paese? Quali saranno gli scenari più plausibili nel momento in cui si fermerà l'iniezione di liquidità della Banca Centrale Europea? Proviamo a capire quali saranno le conseguenze della decisione di Mario Draghi e cosa il nostro Paese dovrebbe fare.Continua a leggere

Polonia - morte 5 ragazze in una escape room : ne sono state Chiuse 13 : Le escape room sono l'ultima moda del momento, in tutto il mondo, ma in particolar modo in Polonia, dove da qualche tempo questo tipo di gioco spopola. Ma dopo che 5 giovani hanno trovato la morte nel corso di una partita, verifiche e controlli stanno portando alla luce il mancato rispetto delle misure di sicurezza in queste strutture, tanto che nel paese ne sono già state chiuse 13. La tragedia durante il gioco l'escape room è un bel gioco da ...

Salvini - porti sono e rimangono Chiusi : ANSA, - ROMA, 6 GEN - "Frontex: "L'Italia ha fatto crollare il numero di clandestini in Europa". Volere è potere!" Lo scrive su fb il ministro dell'Interno Matteo Salvini. In un altro post il ...

Totò Cutugno diChiara : sono vivo grazie a Dio ed Albano : I suoi sono brani famosi in tutto il mondo, ma il cantante non si sente molto apprezzato dagli italiani . Egli rivela di non essere mai stato in ottimi rapporti con il suo paese, a causa forse del ...

Migranti - appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani sono e rimarranno Chiusi' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle Ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...