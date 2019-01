Una mostra tutta al femminile con otto donne artiste | è la coinvolgente La vita

CEVA/ Sotto il porticato del Municipio Una mostra per celebrare il "Tricolore" : ... intende essere per il Comune di CEVA, un piccolo ma sentito saluto ai colori della bandiera italiana che sventolano là dove c'è Italia sia in Patria che in ogni parte del mondo dove gli italiani ...

Firenze : Una mostra dedicata ai presepi di Maria Lai al Museo Novecento : ... 'Amo il presepe per l'attualità delle sue migrazioni verso mete improbabili', assegnando alle fragili immaginazioni in terracotta e pietre, stoffa e legno, una funzione politica che non si esprime ...

Una mostra a Milano sui malati psichici sterminati durante il nazismo : Aprirà i battenti il 7 gennaio al Palagiustizia di Milano una mostra per ricordare le persecuzioni naziste ai malati psichici degli ospedali tedeschi

Milano - scivola in Una capsula di ibernazione in mostra : salvo : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - Voleva "controllare la capienza della capsula perché interessato al programma di ibernazione" e per questo è scivolato all'interno del 'dewar KA-2', la capsula russa per la crioconservazione esposta alla mostra Real Bodies in corso a Milano, rimanendo incastrato all'inte

Schumacher - aperta al Museo Ferrari Una mostra speciale : E' stata aperta al Museo Ferrari , in coincidenza con il suo 50° compleanno, una mostra speciale dedicata a Michael Schumacher : una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino ...

Tina KUnakey conferma la gravidanza - Capodanno con pancione in bella mostra accanto a Vincent Cassel [VIDEO] : Capodanno in Brasile per la coppia formata da Vincent Cassel e Tina Kunakey: la modella 21enne sui social conferma la gravidanza Tina Kunakey, dopo i rumors che l’avrebbero voluta in dolce attesa, conferma la gravidanza. La 21enne modella d’origini italiane e togolesi ha pubblicato sui social uno scatto che la immortala sulle spiagge di Bahia con il pancione in bella mostra. La compagna del regista Vincent Cassel completamente ...

Senigallia e il suo mare - Una mostra all'associazione Bellanca : Senigallia città della fotografia è un marchio che si distingue in tutto il mondo e questa nuova mostra non può che arricchire l'offerta della città." così il sindaco Maurizio Mangialardi. Tra gli ...

Etna - terremoti ed eruzioni : la relazione Ingv all'interno di Una mostra : Scienza e fotografia per conoscere meglio l'Etna Patrimonio dell'Umanità, per vivere con consapevolezza ai piedi del vulcano consci della sua attività e dei suoi splendidi paesaggi che per i più sono ...

F1 - i 50 anni di Schumacher : mostra e app per celebrare Una leggenda : ... da cinque anni immobilizzato a letto dopo l'incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Meribel, in Francia: Michael Schumacher compirà 50 anni il prossimo 3 gennaio, e tutto il mondo dello sport si ...

Freud : dallo sguardo all’ascolto. Intorno a Una piccola - interessante mostra in corso a Parigi : Nell'inverno del 1885 il ventinovenne Sigmund Freud ottiene una borsa di studio per seguire all'ospedale della Salpe^trie`re a Parigi i celebri esperimenti di Jean-Martin Charcot, uno dei padri della neurologia.È su questo periodo di formazione che si concentra una piccola mostra in corso sino al 10 febbraio 2019 al Museo d'arte e di storia del giudaismo di Parigi (Sigmund Freud: Du regard à l'écoute).Perché con gli ...