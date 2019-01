Rivoluzione in Ferrari | via Arrivabene tocca a Binotto | pupillo di Marchionne

Rivoluzione Ferrari : Mattia Binotto al posto di Maurizio Arrivabene : La Ferrari cambia. A pagare è stato il team principal Maurizio Arrivabene. Al suo posto il direttore tecnico Mattia Binotto.

Ferrari - è Rivoluzione : via Arrivabene - Binotto nuovo team principal : E' rivoluzione in casa Ferrari a due mesi dall'inizio del Mondiale di Formula 1, che scatterà nel weekend del 17-19 marzo a Melbourne in Australia. Come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, cambio al vertice della gestione sportiva: addio al team principal Maurizio Arrivabene , cui non è stato rinnovato il contratto: sarà sostituito dal direttore tecnico della 'Rossa' Mattia ...

Nuove indiscrezioni sulla Ferrari 2019 - tutte le novità che Rivoluzioneranno la monoposto del Cavallino : I tecnici di Maranello stanno studiando delle soluzioni innovative che dovrebbero permettere alla Ferrari di mettere ancora più in difficoltà la Mercedes Il 2018 si chiude con tante delusioni, dovute alla mancata vittoria sia nel Mondiale piloti che in quello costruttori. Il 2019 dovrà essere per forza di cose l’anno del riscatto per la Ferrari, stufa di continuare a vedere trionfare la Mercedes. Lapresse Saranno molte le novità che ...

Le signore del vino. La Rivoluzione di Camilla Lunelli - anima dello spumante Ferrari : Un racconto a più voci, a tu per tu, quello delle donne più influenti del vino in Italia che conducono e rappresentano l'eccellenza nel mondo, tra esperienze di vita passata e progetti futuri. La ...