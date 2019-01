optimaitalia

: Richard Madden ai Golden Globes 2019 vince con Bodyguard, ringrazia i genitori e chiarisce le voci su James Bond (v… - _diana87 : Richard Madden ai Golden Globes 2019 vince con Bodyguard, ringrazia i genitori e chiarisce le voci su James Bond (v… - OptiMagazine : #RichardMadden ai #GoldenGlobes 2019 vince con #Bodyguard, ringrazia i genitori e chiarisce le voci su #JamesBond (… - vaughanhelen86 : RT @ValentinaInLA: #GoldenGlobes #GoldenGlobes2019 @rainews Miglior attore in una serie drammatica Richard Madden – Bodyguard Miglior ser… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Il trionfo diai. Il Robb Stark de Il Trono di Spade straccia la concorrenza ed conquista il premio come miglior attore protagonista in una serie drammatica, grazie al suo ruolo in. Una parte che gli calza a pennello e che è stata ampiamente lodata dalla critica.La vittoria diaisembrava scontata fin dall'inizio. Tra i contendenti al premio c'erano Jason Bateman (per Ozark), Stephan James (Homecoming), e Billy Porter (Pose) ma il rivale da battere era senza dubbio Matthew Rhys, che nell'ultima stagione di The Americans ha dato il meglio di sé. L'attore de Il Trono di Spade, però, alla fine l'ha spuntata.Emozionato, la star sale sul palco eil team di, senza il quale non sarebbe stato lì presente, ma anche il cast, la produzione, BBC e Netflix per aver creduto in lui....