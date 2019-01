Parigi | in calo Pernod Ricard

Borsa : Europa apre in calo - Parigi -1 - 4% : ANSA, - MILANO, 20 DIC - Apertura in calo per le principali borse europee. Parigi cede l'1,42% a 4.709 punti, Francoforte l'1,35% a 10.621 punti e Londra lascia sul campo l'1,27% a 6.680 punti.

Gilet gialli - Parigi è blindata Ma è calo dei manifestanti : Sembrano essere, almeno per il momento, pochi i 'Gilet gialli' che hanno risposto all'appello dei portavoce del movimento a protestare per il quinto sabato consecutivo a Parigi, nonostante gli appelli alla responsabilità fatti dopo l'attentato di Strasburgo e le concessioni di Emmanuel Macron. E' quanto riporta il sito di Le Figaro, sottolineando come nelle strade del centro della capitale francese questa mattina ...