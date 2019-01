Ferrari-Arrivabene | carriera e storia dei suoi quattro anni in Formula 1 FOTO

Ferrari - Arrivabene non rinnova l'accordo : pronto Binotto come nuovo team principal : Perché Arrivabene lascia? I motivi Secondo la Gazzetta dello Sport, il motivo scatenante sarebbe il mancato rinnovo del contratto di Arrivabene , che fino allo scorso settembre sembrava sicuro di ...

F1 - i 4 anni di Maurizio Arrivabene. Ferrari rinata - ma lacune gestionali costate il Mondiale : Quando si chiude un rapporto di lavoro, come una storia d’amore, non si possono fare bilanci netti e definitivi. Le sfumature sono all’ordine del giorno e le variabili non mancano. Nel caso dei quattro anni di Maurizio Arrivabene in Ferrari, per esempio, l’andamento si può valutare da due punti di vista differenti, con risultati interessanti. Il 24 novembre 2014 la dirigenza emiliana decideva di chiudere l’era di Marco ...

F1 - Cesare Fiorio non risparmia Arrivabene : “se la Ferrari si è evoluta il merito è soprattutto di Binotto” : L’ex team principal della Ferrari ha parlato dell’avvicendamento tra Arrivabene e Binotto, schierandosi a favore di quest’ultimo L’avvicendamento tra Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto si è rivelato essere un fulmine a ciel sereno in casa Ferrari, una scelta sorprendente che continuerà a far discutere per parecchie settimane. LaPresse/Photo4 Sull’argomento si è soffermato Cesare Fiorio ai microfoni di Radio ...

Ferrari : via Arrivabene - arriva Binotto : 11.54 Cambio al vertice della Gestione sportiva della Ferrari: l'attuale team principal Maurizio arrivabene sarà sostituito da quello che fino all'anno scorso era il direttore tecnico della scuderia, il 49enne Mattia Binotto. Lo riporta la 'Gazzetta dello Sport'. Il mancato rinnovo del contratto di arrivabene prelude alla sostituzione che sarà annunciata prossimamente.Si chiude così un quadriennio in cui la Ferrari non è mai riuscita a ...

Ferrari - il ribaltone. Via Arrivabene - al suo posto l’ingegnere di ferro Mattia Binotto : Anno nuovo, capo nuovo. Sarà così per le Ferrari di Formula Uno, dal momento che i vertici del Cavallino hanno deciso di silurare il team principal Maurizio Arrivabene e mettere al suo posto colui che nella stagione da poco terminata era stato il direttore tecnico della scuderia: Mattia Binotto. Manca ancora la conferma da Maranello, ma l’anticipazione data dalla Gazzetta dello Sport dovrebbe trovare riscontro già oggi con ...

F1 - Arrivabene ma non solo : la Ferrari pronta a dare il benservito ad un altro ‘pezzo grosso’ : Non sembrano essere finiti gli avvicendamenti in casa Ferrari, dopo Arrivabene si profilo un altro addio a Maranello Se non si tratta di rivoluzione, poco ci manca. La Ferrari è in pieno cambiamento, dovuto non solo ai risultati ottenuti nel 2018 ma anche agli obiettivi da raggiungere nell’anno appena iniziato. LaPresse/Photo4 Il 15 febbraio verrà presentata la nuova monoposto, per questo motivo non c’era più tempo da perdere ...

Ferrari - ecco il ribaltone : via Arrivabene - ecco il nuovo team principal : L’ultima stagione in casa Ferrari è stata deludente, il successo mondiale manca ormai da troppo tempo ed adesso è arrivato il momento di individuare i colpevoli. Il campionato ha visto ancora una volta il dominio della Mercedes, la Rossa è riuscita a fronteggiare solo per metà stagione, poi errori di gestione e dei piloti hanno fatto il resto. Ma adesso è arrivato il momento di pensare alla prossima stagione, importanti novità nelle ...

