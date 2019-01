Boom | Max Giusti torna a ‘bomba’ nell’access del Nove

davidemaggio

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Per l’access prime time del 2019,è corso ai ripari: archiviato il flop di Chi ti conosce?, Discovery rispolvera!, il game show condotto da Maxper due stagioni. In onda da stasera alle 20.20 circa, il programma avrà delle importanti novità nel suo regolamento, studiate ad hoc per la rianimare il formato. Oltre al ritorno delle bombe nere, argento e oro, i telespettatori dovranno familiarizzare con la bomba strategica. Ogni partita verrà suddivisa, come sempre, in quattro round: nel primo, i concorrenti – divisi in due squadre da tre componenti (non più quattro) – saranno chiamati a disinnescare le quattro bombe nere. Armati di tronchesi e di occhiali protettivi, i partecipanti dovranno rispondere a delle domande a scelta multipla tagliando i tre fili della bomba che, per loro, corrispondono alle risposte sbagliate. Nel caso dovesse essere ...