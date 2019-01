Migranti,Salvini: decido io, no arrivi

: ++ #SALVINI: “I PORTI ITALIANI SONO CHIUSI” ++ - LegaSalvini : ++ #SALVINI: “I PORTI ITALIANI SONO CHIUSI” ++ - NicolaPorro : Ong, i poveri migranti bloccati da quel fascistone di Salvini e gli eroi delle navi che dormono cinque ore a notte.… - AlessiaMorani : A #Salvini serve lo “scalpo” delle #ONG per rifiatare dal fallimento della manovra economica: in un mese sono arriv… -

"In Italia non arriva proprio nessuno. Porti chiusi, sbarrati. Giusto che Di Maio parli e che dica il suo pensiero. E va benissimo che parlino pure Fico e Di Battista e che si discuta tra di noi e con il premier Conte, ma in materia diquello che decide sono io". Così il ministro dell'Interno,, in un colloquio con il Messaggero "Lavoro per non far partire le donne, i bambini e tutti gli altri dai loro Paesi, e per evitare il rischio che muoiano nel deserto o nel Mediterraneo", afferma il vicepremier.(Di domenica 6 gennaio 2019)