L’impegno frenetico come status symbol

vanityfair

(Di domenica 6 gennaio 2019) Gestione del tempoTrack your HappinessL'importanza della pianificazioneLa ricerca di Sarah DamaskeL'orario in ufficioA chi incastra lo yoga tra le 7 e le 8 del mattino perché «dopo non ce la faccio», a chi fa liste non esaustive delle cose da fare e a chi twitta #vacationplease o #needsomefreetime chiediamo: siamo tutti così impegnati o, fingerci occupati, è diventato in qualche modo un nuovo stile di vita?Da quanto emerge da un recente studio pubblicato sul Journal of Consumer Research pare proprio di sì: l’essere costantemente occupati è diventato un tratto positivo, unoSilvia Bellezza, co-autrice della ricerca, scrive che, se fino a ieri il vero lusso era vaneggiare nell’ozio e impigrire, oggi, in una società che esalta la produttivitàvalore, lavorare tanto e non avere tempo libero è simbolo di prestigio.Ma d’altra parte, «il tempo è denaro» e...