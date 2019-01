Gli USA bloccano la consegna dei Sukhoi Superjet 100 all' Iran

Normale a Napoli - in campo 289 prof dalla Cina aGli Usa : ... oltre ad essere un rafforzamento della Scuola Normale di Pisa, rappresenta un intervento positivo e qualificante di buona politica per lo sviluppo della ricerca di eccellenza non solo per il ...

Trieste - vicesindaco leghista butta le coperte a un clochard : cittadini Gliele riportano. “La città ti chiede scusa” : “Caro amico, speriamo che questa notte tu soffra meno il freddo. Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste“. Accanto, un pacco con coperte, maglioni, sciarpe, berretti e cuscini. I cittadini del capoluogo friulano hanno replicato così al gesto del loro vicesindaco leghista Paolo Polidori, che su Facebook si era vantato di aver gettato tra i rifiuti il giaciglio di un senzatetto in via Carducci. Il tutto è stato lasciato nel ...

La cancellazione della visita di Rogozin neGli USA potrebbe avere serie conseguenze - : Roscosmos potrebbe ritirarsi dai negoziati con la NASA per la partecipazione al progetto della stazione nell'orbita lunare, a causa della cancellazione della visita del suo direttore, Dmitry Rogozin, ...

Doping - ciclista 90enne trovato positivo : l'USADA Gli toGlie il titolo : Grove, che aveva vinto la medaglia d'oro , con tanto di record del mondo, nella categoria 90-94 anni sia nell'inseguimento individuale che nella prova contro il tempo, in quanto anche unico ...

Da uno studio norvegese e daGli USA due notizie che confermano l'importanza dei vaccini : I meno abbienti sono tra coloro più vulnerabili in casi di pandemie, come uno studio norvegese ha potuto dimostrare. Ma anche i No-Vax sono a rischio. Nata 26 anni fa a San Diego, Bre Payton era diventata una ragazza molto brillante e conosciuta in tutti gli Stati Uniti. Collaborava con il sito online The Federalist ma è apparsa occasionalmente anche su Fox News, Fox Business Channel e One America News Network (OANN). Ma la cosa che la ...

Usa - trova video della moGlie col miGliore amico : 39enne le spara davanti ai fiGli : Una vera e propria tragedia familiare, in cui a perdere la vita ancora una volta è una giovane donna, si è verificata nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America, precisamente a Melbourne, città dello stato della Florida. A seguito di un violento litigio tra moglie e marito, William Brian Stillwell, ha impugnato la sua arma da fuoco ed ha sparato contro la consorte davanti ai propri figli, terrorizzati difronte ad un simile gesto estremo. ...

Tesla in difficoltà : consegne Model 3 sotto attese - taGlia prezzi in Usa. Titolo perde 7 - 5% : NEW YORK - Reduce da un 2018 in cui ha guadagnato quasi il 7%, Tesla inizia il 2019 con il freno a mano tirato: il Titolo del produttore di auto elettriche è arrivato a cedere il 7,5% a 309...

Russia : “Gli USA chiariscano il rinvio della visita del capo Roscosmos a Mosca” : L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha chiesto chiarimenti ufficiali dopo che la Nasa ha rinviato a tempo indefinito la visita del suo direttore generale, Dmitry Rogozin, negli Stati Uniti. Politico dalle dure posizioni nazionaliste e noto per la sua retorica antioccidentale, Rogozin avrebbe dovuto visitare a febbraio gli Usa, ma la Nasa venerdì ha annunciato il rinvio. Rogozin è stato nominato dal presidente russo, Vladimir Putin, nel ...

Nasa annulla visita neGli USA del capo dell’agenzia spaziale russa : L’agenzia spaziale russa Roskosmos ha chiesto ufficialmente spiegazioni alla Nasa dopo che questa ha rinviato sine die la vista negli Stati Uniti del responsabile di Roskomosmos, l’ex vicepresidente russo Dmitri Rogozin. Rogozin, la cui vista era in programma per il prossimo febbraio, è inserito nell’elenco degli individui colpiti dalle sanzioni statunitensi per l’annessione russa della Crimea; la Roskosmos ha ...

Uomini e Donne : Giulia CavaGlià delusa da Lorenzo Riccardi : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne medita di non corteggiare più Lorenzo? Due giorni fa è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Una puntata in cui ha fatto discutere Lorenzo Riccardi, il quale ha fatto uno scherzo alle due corteggiatrici, scegliendole per finta. Per tale ragione Lorenzo Riccardi ha deluso molto Giulia Cavaglià, la quale si è sfogata sui social. A dire il vero il suo non è stato proprio uno sfogo, ma i like che ha ...

Incendio devasta i boschi sul monte Chiusarella : evacuato Alpe CuseGlio : Un Incendio da ieri sta devastando i boschi sul monte Chiusarella nel Varesotto. E’ stata disposta l’evacuazione dell’abitato di Alpe

App meteo sotto accusa : vendeva i dati deGli utenti a siti di pubblicità e aziende : L’applicazione mobile di previsioni meteo, Weather Channel, è stata accusata dalla procura di Los Angeles di “aver venduto ad una decina di siti di pubblicità e di aziende di analisi di mercato” i dati di localizzazione condivisi dagli utenti. Secondo il procuratore della città californiana, Michael Feuer, “l’80% degli utenti ha accettato di consentire l’accesso ai dati sulla propria posizione geografica ...

Bimba morta suGli sci - sequestrate quattro piste in Val di Susa : La pista da sci Imbuto di Sauze d'Oulx, in Val di Susa, Torino,, dove mercoledì scorso è morta Camilla, la Bimba di 9 anni dopo una caduta e il successivo violento urto contro una barriera frangivento,...

Roscosmos in attesa dettaGli NASA - per organizzazione visita della delegazione in USA - : La Roscosmos è in attesa di chiarimenti ufficiali sulle posizioni della NASA per l'organizzazione della visita della delegazione russa negli USA, la preparazione dei negoziati sul programma ISS e sul ...