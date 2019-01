Giusto che Di Maio parli ma decido io | dice Salvini sull' emergenza migranti

Lady Petagna inizia con il piede Giusto il 2019 - gli auguri social di Michelle Sander sono da infarto [GALLERY] : Michelle Sander sui social ringrazia il 2018 e saluta il nuovo anno carica di belle speranze: la fidanzata di Andrea Petagna strega tutti con le sue prime sexy foto datate 2019 Michelle Sander e le sue prime sexy foto di questo nuovo anno sono già sui social. Gli scatti appena postati dalla fidanzata di Andrea Petagna su Instagram hanno scatenato i fan della Wags, che si è mostrata in tutta la sua bellezza nei primi scatti datati 2019. La ...

Commosso addio a Franco Loira 'Uomo Giusto che si è speso sempre per gli altri' : A rendergli omaggio il mondo del volontariato, quello dell'associazionismo, forze dell'ordine, amministratori, semplici cittadini. Una folla che la chiesa della Sacra Famiglia non è riuscita a ...

Ancelotti : «La Uefa ha detto che eravamo nel Giusto. Sorpreso da Nicchi e Gravina su Mazzoleni» : Ancelotti in conferenza stampa «Il bilancio dal mio punto di vista è positivo, abbiamo fatto il nostro dovere, niente di eccezionale. Un cammino in linea con le qualità di questa squadra. Sono convinto che si possa fare meglio, si debba fare meglio, ci prendiamo questa prima parte con il buono che c’è stato e con i limiti che abbiamo mostrato. «È vero, oggi è stata una delle partite meno brillanti che abbiamo giocato in casa. ...

Biathlon - World Team Challenge 2018 : il Giusto tributo a Bjørndalen - Domracheva e Shipulin : Saranno molteplici le chiavi di lettura del World Team Challenge 2018 che come da tradizione chiude l’anno solare del Biathlon: la kermesse che andrà in scena a Gelsenkirchen, nello stadio di casa dello Schalke 04, vedrà l’ultima recita del russo Anton Shipulin e, soprattutto, saluterà due grandi di questo sport, ovvero la bielorussa Darya Domracheva ed il norvegese Ole Einar Bjørndalen. A guardare i palmares in gara, la lotta per la ...

INGiusto - Energia : anche il WWF in campo per la decarbonizzazione : Parte dal Sud l'idea del WWF di decarbonizzazione dell'Italia . Prende a modello la chiusura della centrale Federico II di Cerano a Brindisi dell'Enel per presentare un modello di economia sostenibile per l'area pugliese e non solo. A margine di un recente incontro sulla transizione energetica è stato avviato il laboratorio di idee e progettualità "Brindisi adesso futuro". Fino ...

Omicidio Pesaro. Proseguono le indagini di Procura e Distrettuale Antimafia - il sindaco Ricci : "Non è Giusto che una città venga sconvolta ... : Un'esecuzione di stampo 'ndranghetista nel centro storico di Pesaro. E' la pista privilegiata dagli investigatori per l'uccisione di Marcello Bruzzese, 51 anni, originario della Calabria, fratello di ...

Inter - Marotta su Nainggolan : 'Chi sbaglia è Giusto che paghi - ma non è sul mercato' : A pochi minuti dalla sfida contro il Napoli , l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha chiuso la questione ai microfoni di Sky Sport: Dall'entourage filtra che la voce che si ascolta nell'audio sia ...

Fabio Fazio a Rai Tre - Michele Anzaldi (Pd) attacca i colleghi di partito : «Ma quale censura - è Giusto per i soldi dei contribuenti» : «censura del governo contro Fabio Fazio per un suo eventuale ritorno su Rai tre? I colleghi del mio partito che ne parlano evidentemente non sono ben informati sul caso». Non usa...

Michele Anzaldi (Pd) - membro vigilanza Rai contro i suoi colleghi : «Ma quale censura - Giusto riportare Fabio Fazio su Rai Tre» : «censura del governo contro Fabio Fazio per un suo eventuale ritorno su Rai tre? I colleghi del mio partito che ne parlano evidentemente non sono ben informati sul caso». Non usa...

Michele Anzaldi (Pd) - membro della vigilanza Rai contro i suoi colleghi di partito «Ma quale censura - Giusto riportare Fabio Fazio su Rai Tre» : «censura del governo contro Fabio Fazio per un suo eventuale ritorno su Rai tre? I colleghi del mio partito che ne parlano evidentemente non sono ben informati sul caso». Non usa...

Pensioni - l'ipotesi che non piace a molti anziani prende corpo : "Così è inGiusto" : Ancora nulla di ufficiale. Ma per molti pensionati potrebbe in parte saltare la rivalutazione degli assegni all’inflazione...

Cesare Battisti - la nipote : "è innocente"/ "Latitante in Brasile? InGiusto quello che gli stanno facendo" : Cesare Battisti latitante in Brasile, o forse in Bolivia: finisce come allerta rossa Interpol, la nipote lo difende 'Ingiusto quello che gli fanno'

Spalletti : "Giusto che il mirino sia puntato su di me" : Alla vigilia della sfida con l' Udinese , Luciano Spalletti si lecca le ferite per l'eliminazione dalla Champions, "un ko che fa male", e difende a spada tratta i suoi giocatori. "E' giusto tenere il ...

Olympiacos-Milan - tutta l’onestà di Gattuso : “incazzato nero - ma è Giusto che andiamo a casa” : Olympiacos-Milan, Gattuso si è definito incazzato nero per quanto visto oggi dalla sua squadra: niente scuse ‘arbitrali’ Olympiacos-Milan, una gara che farà discutere. I rossoneri sono fuori dall’Europa League a causa di un rigore inesistente assegnato ai greci per atterramento di Torosidis. Gennaro Gattuso però, non ha voluto piangersi addosso ed una volta presentatosi ai microfoni di Skysport, ha parlato di tutte le ...