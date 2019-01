Franck Ribery si mangia una bistecca d’oro e viene subissato di critiche Lui sbotta e

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 gennaio 2019) Il calciatoreha postato nei giorni scorsi un breve video che lo ritrae impegnato a gustarsi una vistosaricoperta d’oro. Si tratta di una costosa specialità (300 euro il prezzo) ideata dal re della carne Salt Bae. Lesocial sono fioccate edopo due giorni è tornato sul tema sfogandosi su twitter: “Non vi devo nulla – ha detto il campione francese – fortunatamente per quello che sono e che ho devo ringraziare solo le mie capacità e chi ha creduto in me”, c’è spazio anche per i giornalisti che si occupano “solo delle mie vacanze o del prezzo di quello che mangio, ma si dimenticano di dire quando faccio donazioni…”L'articolosiunad’oro edi. Luie risponde: “Non vi devo niente” proda Il Fatto Quotidiano.