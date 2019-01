Figli adolescenti | come evitare il conflitto

dilei

(Di domenica 6 gennaio 2019) Il corpo che cambia, i primi amori e la voglia di libertà: l’adolescenza è un momento delicato nella vita dei, ma anche dei genitori che sono costretti ad affrontare qualcosa a cui non erano preparati.Da un momento all’altro mamma e papà si ritrovano di fronte un adulto, che pretende i propri spazi, che si infuria quando non si sente rispettato e che non considera più i genitoridegli eroi. L’adolescenza è per tutti i ragazzi un periodo turbolento, caratterizzato dalla voglia di ribellarsi, soprattutto all’autorità rappresentata dai genitori. Questo atteggiamento spesso non viene compreso e gestito al meglio, scatenando neirabbia e aggressività,pure liti furiose.Cosa fare? Per prima cosa è importante capire che istanno attraversando una fase difficile in cui si sentono confusi e spaesati, divisi fra l’età infantile, in ...