Fa Cup | una squadra di Serie D elimina il Fulham di Ranieri

Una Befana 'spericolata' perde i regali e i carabinieri li reCuperano per portarli ai bimbi del Fazzi : I carabinieri recuperano i regali persi dalla Befana e li portano ai piccoli ricoverati al Vito Fazzi di Lecce. Il racconto dello strano caso.

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera di Federer trionfa ancora una volta contro la Germania. Decide il doppio misto : E’ ancora una volta la Svizzera a trionfare nella Hopman Cup 2019, torneo/esibizione di Tennis riservato ad otto rappresentative nazionali che ha visto confrontarsi la compagine rossocrociata e la Germania. Come era accaduto l’anno passato, è stato il doppio misto a Decidere le sorti del confronto e la coppia Roger Federer / Belinda Bencic si è imposta con il punteggio di 4-0 1-4 4-3 (4). Negli altri due incontri Federer aveva ...

Rincari autostrada : Confcommercio : 'contrariati e preocCupati' Aosta -Il Presidente Dominidiato lancia anche una proposta : l'installazione ... : Confcommercio Valle d'Aosta, per bocca del suo Presidente Graziano Dominidiato , si dice 'contrariata e preoccupata' in merito all'ennesimo aumento dei pedaggi autostradali in merito all'ennesimo ...

Calcio - Freccero attacca la Juventus : “Vince perché ha ocCupato tutti i Var possibili. È una cosa indisponente” : “La Juventus vince perché ha occupato tutti i Var possibili. È una cosa indisponente”. Le parole di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2, durante la conferenza stampa in viale Mazzini, stanno facendo discutere. Social e siti specializzati lo stanno attaccando per il suo commento sul campionato italiano di Calcio. “Ormai non lo seguo più. Guardo quello inglese”. Freccero ha anche espresso la volontà di riportare Daniele ...

Hopman Cup : Federer in finale - Serena saluta con una vittoria : TORINO - Di scena il Gruppo B nella sesta giornata della 31esima edizione della Hopman Cup , tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall' ITF , in programma fino a sabato sul veloce ...

Federer colpito da una pallina alla Hopman Cup : la reazione è incredibile. VIDEO : Con è cominciato nel miglior modo possibile il 2019 di Roger Federer che si è beccato una pallina nel corso della doppio miston - Svizzera e USA - della Hopman Cup. E' stato Frances Tiafoe a colpire ...

I giornali britannici si stanno ocCupando di una crisi dei migranti che non esiste : Negli ultimi tempi sono aumentati gli sbarchi di piccole imbarcazioni nella Manica, ma i numeri restano irrisori

Spoiler Una Vita : Celia preocCupata per l'incidente di Felipe : Martedì 1 gennaio ritornano le nuove avventure della soap opera spagnola 'Una Vita', che mette lo spettatore di fronte a nuove sorprese capaci di creare la suspense. Gli intrighi e le scoperte inaspettate fanno da sfondo alle trame della soap che pone la concentrazione intorno al personaggio di Carmen, alle prese con i sensi di colpa. Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 1 gennaio fino a venerdì 4 gennaio, svelano che Blanca ha trovato ...

Scontro tra barche nella laguna di Venezia : 3 reCuperati - un disperso : Sul posto decine di soccorritori impegnati nelle ricerche rese ancora più difficili dalle condizioni meteo

Carabao Cup - Arsenal Tottenham : Dele Alli colpito con una bottiglia da un tifoso dei Gunners : Il Tottenham è stata l'ultima squadra a conquistare un posto nelle semifinali di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. A prendersi la scena, nel 2-0 rifilato all'Arsenal nel derby, è stato senza ...

Affitta una casa vacanze - ma è ocCupata dai proprietari : gallipolino denunciato per truffa

Basket - EuroCup 2018-2019 : Brescia crolla contro Ulm e saluta la qualificazione - Torino chiude con una sconfitta a Malaga : Anche la Germani Brescia saluta l’EuroCup 2018-2019 di Basket. La formazione di Andrea Diana si giocava l’accesso alla top 16 nello scontro diretto con i tedeschi del Ratiopharm Ulm nella decima e ultima giornata della fase a gironi. Il punteggio finale di 80-97 condanna la squadra lombarda all’eliminazione, ma ciò che ha deluso maggiormente è stato l’approccio di David Moss e compagni. Ad eccezione dei primissimi minuti ...