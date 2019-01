È tempo di Dakar | tutto sul rally-raid più pericoloso al mondo

gqitalia

(Di domenica 6 gennaio 2019) Avventura, velocità, rischio e sabbia costituiscono la miscela ammaliante della, il celeberrimoche, come ogni anno, arriva puntuale a ridosso delle vacanze natalizie. Domani parte ufficialmente la 41ª edizione della gara, che si correrà per la prima volta in un unico Stato, il Perù. La tappa finale è prevista per il 17 gennaio.Perché lasi corre in Sud America? Il nomeoggi è sopratun brand legato alla storica corsa originale, che si chiamava Parigi-perché partiva dalla capitale francese per arrivare in quella del Senegal. Nata nel 1979, la Parigi-ha cambiato per la prima volta traguardo nel 1992, quando divenne Parigi-Città del Capo. Nel 1994 si è trasformata in Parigi--Parigi per poi adottare un percorso che prevedeva sempre l’arrivo nella capitale del Senegal, ma con partenza in una città europea, ogni anno diversa. Nel 2008 la ...