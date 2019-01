: Saldi, da oggi al via in tutta Italia - TelevideoRai101 : Saldi, da oggi al via in tutta Italia - LauraJZ4 : Vi spiego quanto sono sul pezzo: non sapevo nemmeno che oggi iniziassero i saldi. - aestaegukk : Oggi vado a fare spese per i saldi ma ho il ciclo e sono gonfissima scommetto quanto volete che non mi entrerà niente -

al via in. Dopo la partenza anticipata di Basilicata,Sicilia e Valle d'Aosta, anche nelle altre regioni è caccia alle occasioni con gli sconti di fine stagione, che secondo Confcommercio interesseranno oltre 15 milioni di famig lie muovendo in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa media a famiglia di 325 euro e di circa 140pro capite. Secondo l'associazione oltre il 60% deglini attende ie la percentuale sale al 68% per le donne.(Di sabato 5 gennaio 2019)