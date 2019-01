Mette in vendita online l' auto e dà il pin al truffatore | via 1100 euro

Trenitalia Metterà in vendita dei posti in piedi sulle Frecce e gli Intercity : Repubblica scrive che Trenitalia ha deciso che su alcuni treni Frecce e Intercity metterà a disposizione dei posti «senza posto a sedere garantito». I passeggeri che li acquisteranno potranno sedersi sui sedili liberi e, nel caso in cui quei sedili vengano occupati

Mette in vendita il marito su eBay a 18 euro (trattabili) : Una donna tedesca il giorno di natale ha pubblicato un annuncio di vendita del marito: 18 euro trattabili per levarselo dai piedi.Continua a leggere

Carige - la Bce Mette all'angolo Malacalza e commissaria la banca. Si apre la strada a una vendita : Il 2018 si era chiuso nel segno delle banche, protagonista assoluta Banca Carige, l'anno nuovo ricomincia sulla stessa falsariga. Le banche: sono sempre loro ad agitare i sonni degli investitori nazionali e internazionali confermando che il settore del credito è la vera spina nel fianco dell'economia italiana.In queste ore intorno al capezzale dell'istituto ligure si muovono in molti: innanzitutto la Vigilanza unica della Bce, guidata dal ...

Milano. Palazzo Marino Mette in vendita il palazzo di via Pirelli 39 : La Giunta Sala ha approvato le linee di indirizzo per la vendita in due lotti del complesso immobiliare che ospitava

Milano : Comune Mette in vendita palazzo via Pirelli - vale 104 mln (2) : (AdnKronos) - Procede quindi il percorso di valorizzazione immobiliare intrapreso dal Comune di Milano. La vendita dell’immobile di via Pirelli 39, compresa nel piano delle alienazioni immobiliari 2018, segna un passo importante verso la liberazione progressiva di una pluralità di immobili attualmen

Milano : Comune Mette in vendita palazzo via Pirelli - vale 104 mln : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - La Giunta del Comune di Milano ha approvato le linee di indirizzo per la vendita in due lotti del complesso immobiliare che ospitava gli uffici comunali di via Pirelli 39. La cessione, si legge in una nota diffusa da palazzo Marino, avverrà dopo un bando di gara con bas

Perché l’Italia continua a perMettere la vendita di armi all’Arabia Saudita? : Nonostante l'omicidio di Jamal Khashoggi e le successive pressioni internazionali: c'entra un'azienda con sede in Sardegna

Ronaldo Mette in vendita la villa di Manchester a 3 - 5 milioni : Roma, 20 dic., askanews, - Cristiano Ronaldo ha messo in vendita la villa di Manchester, acquistata nel 2006 quando giocava nello United. Lo scrive il Daily Mail. Prezzo stimato 3,5 milioni di euro. ...

CR7 Mette in vendita la sua villa di Manchester : 3 - 25 milioni di sterline : Il portoghese ha messo in vendita l'immobile, acquistato nel 2006 ai tempi della sua avventura in Inghilterra con i Red Devils. L'articolo CR7 mette in vendita la sua villa di Manchester: 3,25 milioni di sterline è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bose Mette in vendita Frames - gli occhiali da sole con audio a realtà aumentata : Gli occhiali da sole firmati Bose arrivano in commercio e in un colpo solo attirano l’attenzione degli appassionati di tecnologia, di musica e di moda. Si chiamano Bose Frames, e il primo elemento di originalità è proprio il fatto che Bose – storico marchio di prodotti audio di fascia alta – produca occhiali. Non sono occhiali normali, integrano nelle stanghette dei piccoli altoparlanti e l’elettronica necessaria per riprodurre musica. Non ...

MotoGP - la Ktm Mette in vendita a prezzo scontato le moto usate da Bradley Smith e Pol Espargaró nel Mondiale 2018 : La Ktm ha pubblicato sui propri canali social un'iniziativa molto curiosa: la casa austriaca ha messo in vendita a prezzo scontato le RC16 della stagione 2018 appena conclusa, utilizzate da Bradley ...

CD Projekt RED amMette che Thronebreaker : The Witcher Tales non sta mantenendo le aspettative di vendita : Thronebreaker: The Witcher Tales, lo spin-off single player del gioco di carte Gwent diventato famoso grazie alla saga The Witcher, è arrivato sul mercato nel mese di ottobre riscuotendo il favore della stampa specializzata. Il gioco ha attualmente una valutazione di 85 su Metacritic, e la nostra recensione lo ha premiato con un sonoro 8.Nonostante i suoi pregi, sembra però che Thronebreaker non sia riuscito a conquistare l'utenza, dal momento ...

George Clooney Mette in vendita la sua moto : George Clooney mette la sua Harley in vendita all’asta a scopi benefici, me sembra che dietro ci sia lo zampino della moglie Amal Alamuddin, infatti avrebbe letteralmente costretto George a scendere definitivamente dalle due ruote in seguito al brutto incidente, in cui l’attore è stato coinvolto la scorsa estate, mentre guidava il suo scooter in Sardegna, per poi essere trasportato in ospedale. George, come fa sapere “Diva e donna”, ha messo ...

Michelle Hunziker Mette in vendita i suoi abiti per una buona causa : Michelle Hunziker, la notizia è una bomba. La bella conduttrice, della quale negli ultimi giorni si è molto parlato per via della presunta gravidanza, ha fatto una cosa che ha lasciato tutti esterrefatti. Prima di svelarvela, però, vi teniamo ancora un po’ sulle spine. Nei giorni passati tutti i siti di gossip parlavano di una presunta quarta gravidanza di Michelle. Il motivo? Le dichiarazioni “compromettenti” del marito Tomaso. Rispondendo ad ...