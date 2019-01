Incendi | evacuato abitato Alpe Cuseglio

Incendi o nel Varesotto : anche oggi Canadair in azione - Alpe Cuseglio evacuato : anche nella notte sono proseguite le operazioni di spegnimento dell’ Incendio nel Varesotto , sul Monte Chiusarella. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta: un gruppo di case dell’ Alpe Cuseglio è minacciato dalle fiamme, tanto che è stata disposta l’evacu azione dell’abitato, soprattutto per prevenire difficoltà respiratorie. In azione tre automezzi con dieci operatori, collaborano alle operazioni anche i volontari ...

Roma - Incendi o nell’ospedale Spallanzani : muore paziente - evacuato reparto : Tragedia all’ospedale Lazzaro Spallanzani dove un paziente è morto carbonizzato nella stanza dove era ricoverato. Ancora non chiare le cause, forse l’uomo si sarebbe dato fuoco volontariamente, forse si è addormentato con una sigaretta accesa. L’allarme, su segnalazione dall’interno del nosocomio del Portuense, è scattato oggi intorno alle 16,30 e sono subito intervenuti i vigili del fuoco con ben tre squadre, gli agenti di polizia ...

Principio di Incendi o in una carrozza : evacuato il treno Biella-Novara : Principio d’ incendio sotto una delle carrozze del treno Biella-Novara che si è dovuto fermare oggi a Candelo (Biella), a pochi chilometri della stazione biellese di San Paolo. Le fiamme sono state subito spente dal personale delle Ferrovie con gli estintori presenti sul treno mentre i passeggeri sono stati fatti scendere in attesa dei vigili del fuoco. Dopo aver accertato che l’ incendio era spento, il treno è stato fatto ripartire ...

Evacuato l'ospedale San Pietro colpito da un Incendi o : Roma, 3 nov., askanews, - Le operazioni per la completa evacuazione del l'ospedale Villa San Pietro , a Roma su via Cassia, dove dalle prime ore dell'alba si è sviluppato un incendio che ha interessato ...

Scoppia un Incendio in una casa a Palermo : edificio evacuato in via Ciaculli : Un incendio è divampato in un appartamento in via Ciaculli a Palermo. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Ci sono anche gli agenti della polizia municipale, che ha transennato l'...