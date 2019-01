Federer | Djokovic favorito in Australia

Australian Open - Federer elegge il proprio favorito : “Djokovic parte davanti a tutti” : Australian Open, Roger Federer ha parlato del primo Slam della stagione, i favori del pronostico sono tutti per Djokovic Australian Open, Roger Federer fresco di vittoria nella Hopman Cup, si proietta verso il primo Slam della stagione. In Australia a detta del campione svedese, Novak Djokovic parte coi favori del pronostico: “senza dubbio il favorito, difficile da battere una volta che sarà tornato ai suoi livelli“, le parole ...

Costa : 'Non so se Federer - Nadal e Djokovic domineranno nel 2019' : Non sappiamo se Federer, Rafa [Nadal] e Djokovic continueranno a dominare o se avremo un cambio generazionale , anche perchè Khachanov è numero 11 del mondo e Coric numero 12, oppure se Murray e ...

Thiem : 'I successi di Federer - Nadal e Djokovic non sono una sorpresa' : È straordinario non solo per il tennis ma per lo sport in generale che ci siano questi tre giocatori'. Sulle sue aspettative per la prossima stagione, Thiem - che giocherà la sua prima partita ATP ...

Marcelo Rios : 'Avrei battuto Federer - Nadal e Djokovic' : Su Garin, invece, Rios dice: ' È migliorato molto, lo vedo molto forte, prima si parlava molto di una debolezza mentale, ma oggi, essendo 80 nel mondo e avendo già vinto Challenger, disputerà i ...

Borna Coric : 'Federer può vincere Wimbledon'. E su Djokovic si sbilancia : In un'intervista a Stefano Meloccaro di Sky Sport Borna Coric ha parlato della stagione trascorsa e di quella che verrà. Su Roger Federer: 'Quest'anno l'ho affrontato un paio di volte, Roger fa una pausa durante la stagione sul rosso e ciò gli ...

Tennis – Del Potro e i discorsi con i Fab Four : “con Federer parliamo di calcio - con Djokovic delle nostre paure” : Juan Martin Del Potro ha svelato alcuni particolari del suo rapporto con i Fab Four, soffermandosi in particolar modo sulle sue discussioni con Federer e Djokovic Juan Martin Del Potro ha spesso occupato, quando nella sua carriera gli infortuni non lo hanno limitato, uno degli spazi a ridosso o ‘in mezzo’ ai Fab Four. In una recente intervista l’argentino ha spiegato il suo rapporto con i grandi nomi del Tennis, rivelando ...

Ferrero : 'Nessuno può raggiungere i numeri di Federer-Djokovic-Nadal' : L'ex numero uno del mondo Juan Carlos Ferrero crede che Alexander Zverev abbia il potenziale per vincere il suo primo torneo del Grande Slam nel corso della prossima stagione. ' Si. Senza dubbio. Penso che abbia le ...

Borghese : 'A Federer una tavoletta di cioccolata - per Djokovic la pavlova' : Venendo però da una famiglia di motoristi, quando ho avuto l'età giusta mi sono avvicinato ad altri sport, con le moto e le macchine. Mi diverto molto di più a guardare le due ruote. Valentino Rossi ...

McEnroe sulle possibilità di vedere Federer-Djokovic-Nadal nel Senior Tour : ' È difficile perché ci sono solo nove eventi Masters nel mondo. Ma portare questo evento in Germania deve essere un obiettivo. È il prossimo grande passo per il nostro paese '. Becker ritene anche ...

Krajicek : 'Difficile vincere nell'era di Federer - Nadal - Djokovic e Murray' : L'ex numero 4 del mondo Richard Krajicek ha vinto un solo titolo del Grande Slam nella sua carriera, a Wimbledon nel 1996. In una rubrica sul Telegraaf , l'attuale direttore del torneo di Rotterdam ha riflettuto sul ...

Radek Stepanek : 'Djokovic supererà il record Slam di Federer' : Radek Stepanek ha recentemente elogiato il ritorno ad altissimi livelli di Novak Djokovic , suo ex assistito. Il serbo era numero 22 del mondo alla fine del Roland Garros, ed è da lì che la sua risalità è cominciata. ' I suoi primi risultati sull'erba hanno fatto capire che qualcosa era cambiato in lui ' ha detto il ceco. ' Dopo la sua ...

Tennis – Courier non ha dubbi : “Djokovic come Federer - a 35 anni potrebbe ancora…” : Jim Courier esalta le doti di Novak Djokovic: l’ex Tennista pensa che Nole, in futuro, possa rientrare da un infortunio in stile Federer e tornare al top anche a 35 anni Il 2018 è stato senza alcun dubbio l’anno di Novak Djokovic. Il campione serbo ha deciso di operarsi al gomito per eliminare il dolore che gli impediva di giocare al massimo delle sue potenzialità, ritornando gradualmente al top della forma, fino a vincere ...

Australian Open : Federer e Djokovic per il settimo titolo - 5 azzurri al via : Fognini e Seppi proveranno a difendere l'ottavo di finale raggiunto lo scorso anno perdendo rispettivamente contro Tomas Berdych e , mentre Fabbiano, numero 101 del mondo, è l'ultimo giocatore in ...

Courier : 'A 36 anni Djokovic può essere al top come Federer' : L'ex numero 1 del mondo Jim Courier ritiene che, se Djokovic dovesse infortunarsi di nuovo nei prossimi anni, sarebbe in grado di regalarsi un ritorno alla Federer. ' Penso che Novak potrebbe ...