Di Maio:Malta non apre? No sbarco bimbi

"Chiedo all'Unione Europea di dare l'input adi farli sbarcare in quel Paese". Lo ha detto il vicepremier Diriguardo i migranti soccorsi da navi Ong, la 'Sea Watch 3' e la 'Sea Eye', una tedesca e una olandese. Il ministro ha ricordato che "l'Italia ha dato la disponibilità a ricevere bambini e mamme, in tutto 10 persone delle 49 presenti sulle imbarcazioni. Senon li fa sbarcare - ha rimarcato Di- noi non possiamo neanche prendere loro".(Di sabato 5 gennaio 2019)