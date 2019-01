Arizona | donna in coma da 14 anni ha un bimbo | indagini in corso

Arizona - donna in coma da 14 anni partorisce un bambino : indaga la polizia : Una donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bambino . È successo alla clinica Hacienda HealthCare di Phoenix, in Arizona , lo scorso 29 dicembre. Sul caso è stata aperta un’indagine della polizia per abuso sessuale. Anticipata dalla Cbs, e riportata da La Stampa e Il Messaggero, la storia è stata confermata anche dalla stessa struttura ospedaliera dove, si presume, la donna abbia subito l’abuso alcuni mesi prima. Oltre ...

Una donna di 53 anni è sopravvissuta per sei giorni nel deserto dell'Arizona cibandosi di erba, dopo essere uscita di strada in auto ed essere finita in una scarpata: è stata infine trovata da un allevatore e un operatore della