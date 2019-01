Rai2 | Freccero vuole Stefano De Martino alla conduzione di ' Made in Sud'

Rai2 - il Pd contro Freccero : «Luca e Paolo epurati». Ma non è così : Luca e Paolo L’ennesima strumentalizzazione politica sulla Rai è ufficialmente partita. E stavolta è arrivata dal pulpito del Pd. Nelle ultime ore i dem si sono infatti scagliati contro i cambiamenti annunciati dal nuovo direttore di Rai2 Carlo Freccero ed in particolare contro la sua decisione di introdurre un programma d’approfondimento dopo il Tg2 delle 20, al posto di Quelli che… Dopo il Tg. Secondo gli esponenti Pd, la ...

Rai2 - Freccero toglie Luca e Paolo : “Serve più approfondimento”. Il Pd lo attacca : “Epurati per la gag su Toninelli” : I cambiamenti che Carlo Freccero ha annunciato per Rai 2 scatenano le critiche del Partito democratico. Giovedì in conferenza stampa il neo-direttore della seconda rete nazionale ha illustrato quali saranno le principali novità, dal ritorno di Daniele Luttazzi, perché “finita l’epoca di Berlusconi e quella di Renzi ci mancherebbe che si proibisca la satira“, fino ai nuovi programmi in nome di una maggiore informazione, come una ...

Sul Fatto del 4 gennaio - Freccero ribalta l’editto : “Rivoglio Luttazzi su Rai2” : Dopo la cacciata Freccero ribalta l’editto: “Rivoglio Luttazzi su Rai2” Il neo-direttore lancia un nuovo talk sullo stile di Biagi e chiama il satirista: “È finita l’epoca di Berlusconi e Renzi” di Lorenzo Giarelli 17 anni dopo di Marco Travaglio Ve l’immaginate Luttazzi nella Rai del 2018? Anzi, meglio: ve l’immaginate Luttazzi nell’Italia del 2018? Carlo Freccero, ex-neo-direttore di Rai2, annuncia il suo ritorno nel cosiddetto “servizio ...

Il direttore di Rai2 Freccero annuncia : rivoglio Luttazzi in Rai : ... 'Mi aspettavo di andare a Rai1 ma la politica e una parte del Vaticano, per esempio il Cardinal Bertone, me lo hanno sempre proibito'. Ricevi aggiornamenti su Il direttore di Rai2 Freccero annuncia: ...

Rai2 - Freccero si veste da Zorro e annuncia : «Riporterò Luttazzi in televisione» : di Marco Castoro Carlo Freccero torna sul luogo del delitto. Quello consumato ai suoi danni. Torna a dirigere Raidue. Lui che anni fa poteva arrivare anche alla guida della rete ammiraglia di Viale ...

Addio NCIS su Rai2? Il direttore Carlo Freccero detesta la serie - ma il suo non è un delirio sovranista (video) : Addio a NCIS su Rai2 spalmato a tutte le ore tra prime visioni e repliche: la serie non sparirà dal palinsesto della seconda rete Rai, ma la sua presenza sarà perlomeno mitigata, ha annunciato il direttore di Rai2 Carlo Freccero. In carica da meno di un mese - di ritorno alla guida di quella rete che alla fine degli anni Novanta sotto la sua direzione vantava la satira dei Guzzanti e Luttazzi (che tornerà in onda, ha annunciato), ...

Freccero (direttore Rai2) a Blogo : "The Voice con la Ventura è senza studio? Risolverò io. I Fatti vostri chiudono? Non ho ancora parlato con Guardì" (VIDEO) : A margine della conferenza stampa (un vero e proprio show che TvBlog vi ha raccontato in tempo reale) tenutasi stamattina nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma, Blogo ha rivolto alcune domande al neo direttore di Rai2 Carlo Freccero. Obiettivo fare chiarezza sui tanti annunci Fatti durante l'incontro con i giornalisti. Così, in merito al principale ostacolo all'approdo di Simona Ventura al timone della nuova edizione di The Voice ...

Carlo Freccero (direttore Rai2) in conferenza : "The Voice con Ventura solo se troviamo uno studio. Chiudo Fatti vostri e Detto Fatto? Sono programmi da Rai1..." : [live_placement] Sta per iniziare a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, la conferenza stampa di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. TvBlog seguirà l'incontro, che si preannuncia essere un vero e proprio one man show, in tempo reale. Sarà l'occasione per ufficializzare il ritorno di Simona Ventura, in pole, come anticipato da Blogo, per la conduzione della nuova edizione di The Voice. ...

Freccero - riporterò Luttazzi su Rai2 : ANSA, - ROMA, 3 GEN - "Voglio riportare Luttazzi in tv" e poi ho in progetto con Arbore un "programma in omaggio di Gianni Boncompagni". Sono alcuni degli annunci fatti dal direttore di Rai2 Carlo ...

Carlo Freccero : ‘Voglio riportare in tv Daniele Luttazzi. NCIS è il problema di Rai2 - lo detesto’ : “Voglio riportare la satira, voglio riportare Daniele Luttazzi. Vengo dalla televisione francese che era libera, estremamente libera. Ci mancherebbe che questa nuova epoca vietasse la satira! Luttazzi potrà andare in onda, se va in onda, in autunno: a me sembra essenziale che lui torni in Rai, non lo possiamo lasciare nelle nebbie della censura del potere. Ed è chiaro che c’è sempre un problema di difesa perché la sua è una satira ...

Carlo Freccero (direttore Rai2) in conferenza : "The Voice con Ventura solo se troviamo uno studio. Chiudo Fatti vostri e Detto Fatto? Sono da Rai1..." : [live_placement] Sta per iniziare a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, la conferenza stampa di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. TvBlog seguirà l'incontro, che si preannuncia essere un vero e proprio one man show, in tempo reale. Sarà l'occasione per ufficializzare il ritorno di Simona Ventura, in pole, come anticipato da Blogo, per la conduzione della nuova edizione di The Voice. ...

Carlo Freccero - parla il neodirettore di Rai2 'Riporterò Luttazzi in tv. Arbore Per lui uno show su Boncompagni' : Ventidue anni dopo la prima nomina, Carlo Freccero è tornato alla guida di Rai2. Nominato dal Consiglio di amministrazione Rai lo scorso 27 novembre su proposta dell'amministratore delegato Fabrizio ...

Carlo Freccero - parla il neodirettore di Rai2 'Riporteò Luttazzi in tv. Arbore Per lui uno show su Boncompagni' : Ventidue anni dopo la prima nomina, Carlo Freccero è tornato alla guida di Rai2. Nominato dal Consiglio di amministrazione Rai lo scorso 27 novembre su proposta dell'amministratore delegato Fabrizio ...

Conferenza stampa di Carlo Freccero (direttore Rai2) live su TvBlog : ufficializzerà Simona Ventura a The Voice? : [live_placement] Sta per iniziare a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, la Conferenza stampa di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. TvBlog seguirà l'incontro, che si preannuncia essere un vero e proprio one man show, in tempo reale. Sarà l'occasione per ufficializzare il ritorno di Simona Ventura, in pole, come anticipato da Blogo, per la conduzione della nuova edizione di The Voice. ...