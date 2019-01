Migranti | con il crollo degli sbarchi calano le domande di asilo

Migranti : consigliere comunale Messina lancia appello a Lega e M5S 'Aprite il porto' : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - Un accorato appello alla Lega e al M5S per "aprire i porti" alle navi delle Ong è stato lancia to dal consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello (Gruppo Misto). La richiesta di Sorbello è che Lega e Cinque Stelle, "si facciano carico, tramite i loro interlocutori

Migranti - scontro de Magistris-Salvini sulla Sea Watch : "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perché contrariamente a quello che dice il Governo noi metteremo in campo un'azione di salvataggio e la faremo entrare in porto. Sarò il ...

I Migranti al largo di Malta e lo scontro sindaci-Salvini sul decreto sicurezza : Partite dall'unico tema di rilievo, la sorte dei 49 sulle due navi di soccorso cui viene negato lo sbarco in Italia. C'è stata una mobilitazione da altri paesi europei. Le condizioni del mare sono notevolmente peggiorate, così come le condizioni delle persone che si trovano a bordo. Alla fine, secon

Migranti - Malta dà l'ok ad attracco Sea Watch con 32 persone a bordo : 'Siamo da dodici giorni in mare e le scorte si esauriranno rapidamente mentre il clima peggiora. L'appello della ong Sea Watch , da dodici giorni in mare dopo aver soccorso 32 Migranti nel Mediterraneo, ...

Migranti - Orfini a Conte : “A nome del Pd le chiedo di far sbarcare i 49 in mare”. Malta apre il porto ai 32 di Sea Watch : Una lettera indirizzata a Giuseppe Conte per chiedergli di aprire uno dei porti italiani e far sbarcare i 49 Migranti che da 12 giorni sono a bordo delle navi delle ong Sea Watch 3 e Sea Eye. E’ firmata da Matteo Orfini, presidente del Pd, che si rivolge al presidente del Consiglio a nome del partito. Negli stessi minuti in cui l’esponente dem rende nota la missiva Malta accetta di aprire il porto de La Valletta ...