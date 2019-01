L' Arabia Saudita non è un Paese per donne

Supercoppa in Arabia Saudita - il calcio tra valori virtuali e soldi reali : Un pallone da calcio ha una circonferenza massima di settanta centimetri e non pesa neanche mezzo chilo. Eppure al suo interno si cela un universo. Quella sfera di ventotto pollici non riesce a contenere solo i valori più alti dello sport, ma anche le forme più becere degli istinti umani. In quel pallone ci sono cifre esorbitanti, aggressioni in nome di una non meglio nota fede calcistica, cori razzisti contro il Koulibaly di turno, forme di ...

Supercoppa in Arabia Saudita - Salvini : 'Dove sono le femministe che seguono la Boldrini?' : Continua la polemica, e non solo sui social network, fra Matteo Salvini ed il presidente della lega calcio serie A Gaetano Miccichè, a proposito della partita Milan Juventus prevista per il 16 gennaio 2019 a Gedda in Arabia Saudita. Salvini, indignato, dichiara: "Che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio se non sono accompagnate da un uomo è una tristezza, una schifezza, da milanista ...

Supercoppa : Arabia Saudita - donne possono entrare sole allo stadio : Anche le donne non accompagnate possono entrare allo stadio e seguire le partite in Arabia Saudita. E' quanto prevede il regolamento emanato in occasione della storica apertura per le donne di poter seguire le manifestazioni sportive negli stadi del Regno. Una regola che è stata confermata anche per la finale di Supercoppa italiana che si terrà il 16 gennaio a Gedda. Le donne hanno un settore riservato, accanto a quello ...

La Supercoppa italiana in Arabia Saudita - con tribuna per soli maschi : La tribuna sarà divisa in due settori: uno, «families», dove possono prendere posto sia gli uomini che le donne e l’altro, «singles», riservato agli uomini. Così sarà diviso il pubblico della finale della Supercoppa italiana, che si giocherà mercoledì 16 gennaio allo stadio King Abdullah Sports City Stadium, a Gedda, in Arabia Saudita. È accettabile che in una partita disputata fra due squadre di calcio nostrane, Juventus e Milan, possano ...

Il comunicato del presidente della Lega Serie A sulla Supercoppa in Arabia Saudita : La Lega Serie A ha diffuso un comunicato scritto dal suo presidente Gaetano Micciché in seguito alle polemiche per i settori riservati agli uomini nello stadio di Jeddah, dove il 16 gennaio Juventus e Milan giocheranno la Supercoppa italiana. Micciché ha

Supercoppa italiana 2018 in Arabia Saudita : il caso donne allo stadio e le polemiche spiegate bene : L'Italia è il secondo paese fornitore dell'Arabia Saudita nell'unione europea dopo la Germania, e l'ottavo al mondo. È evidente che tornare indietro e non giocare là, a questo punto, metterebbe la ...

Supercoppa in Arabia Saudita - cresce la protesta. Salvini : 'Giocarla in un paese che vieta lo stadio alle donne è una schifezza' : Lo sport deve infatti essere veicolo di diffusione di ben altri valori, come l'uguaglianza e la parità di genere. Venire meno a questi principi cristallizzati anche nella nostra Costituzione - ha ...

Juventus-Milan in Arabia Saudita : petrodollari battono diritti 3-0 : Sport business batte diritti umani 3-0 o se preferite 23 milioni di euro a zero. Perché questa è la cifra dell'accordo stipulato dalla Lega di serie A con la General Sports Authority Saudita per disputare nel Paese arabo tre delle prossime cinque finali di Supercoppa italiana, compresa quella tra Juventus e Milan del 16 gennaio, per la quale i due club si divideranno il 90% di 7 milioni, mentre il restante dieci andrà alla ...

Per Salvini giocare in Arabia Saudita è una vergogna. Ma gli affari in Qatar si possono fare : Gli affari con il mondo arabo a Matteo Salvini sembrano un'opportunità sì, ma a giorni alterni. Secondo l'agenzia Ice, l'interscambio tra Italia e Arabia Saudita nel 2017 è stato di 7,4 miliardi di euro (+9% su base annua). E di certo alle donne in Arabia Saudita in questi anni non è stata concessa una maggiore libertà. Ma questo il ministro sembra esserselo dimenticato. .Continua a leggere

Supercoppa in Arabia Saudita - Micciché : 'Donne da sole - è prima volta' - : Il presidente della Lega di serie A interviene sulle informazioni circolate nelle ultime ore, secondo cui le spettatrici della partita avrebbero dovuto avere degli accompagnatori uomini: "Potranno ...

Supercoppa in Arabia Saudita - bufera per le donne "segregate" : In Italia si è subito scatenata una polemica politica che per una volta ha unito destra e sinistra, governo e opposizione. Il vicepremier Matteo Salvini ha commentato che "il fatto che la Supercoppa ...

Supercoppa in Arabia Saudita - di che cosa ci meravigliamo? : Ma che Paese siamo diventati? Quello che davanti agli interessi economici mette da parte tutti i buoni propositi, gli ideali e le idee di giustizia che hanno fatto di noi una Repubblica democratica. Gridiamo libertà, manifestiamo in piazza contro il razzismo, contro la violenza sulle donne, ci battiamo da sempre per la parità di genere e poi davanti al dio denaro scegliamo di scendere a compromessi senza nemmeno ascoltare la voce del ...

Il calcio italiano piega la testa di fronte all’Arabia Saudita - e se ne frega delle donne : La supercoppa italiana Juventus-Milan si giocherà in Arabia Saudita, e le donne potranno sedersi solo nei posti riservati alle famiglie, accompagnate dal marito o da un fratello. Il calcio italiano potrebbe ribellarsi ma non lo farà, scegliendo ancora una volta di restare silenzioso e rendendosi così complice.Continua a leggere