Giuseppe Conte | il genero ideale

Luigi Di Maio - Giuseppe Conte : i grillini al governo sui social ci costano mezzo milione di euro l'anno : E', quello gialloverde, il governo più social di sempre. E il quotidiano Il Giornale fa le pulci a quanto ci costano i tweet e i video su facebook di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e compagnia grillina a Palazzo Chigi. Guardando tra le nomine di comunicatori, videomaker e social media manager assolda

Decreto sicurezza - Giuseppe Conte tenta la mediazione tra Salvini e i sindaci : Arriva da palazzo Chigi il tentativo di mediazione tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la pattuglia di sindaci ribelli al Decreto sicurezza, con il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, in testa. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha invitato l'Anci, l'associazione dei com

Giuseppe Conte - dalla Germania la bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Cosa gli ho chiesto di fare" : La bomba di Giuseppe Conte su Matteo Salvini e Luigi Di Maio, direttamente dalla Germania. Intervistato dal prestigioso settimanale Die Zeit, il premier svela come sono andate veramente le cose sulla trattativa con la Commissione Ue sulla manovra: "Ho esortato i miei due vicepremier, il ministro Sal

Giuseppe Conte - dalla Germania la bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Cosa gli ho chiesto di fare' : Il premier, insomma, sembra giocare una partita sempre più autonoma su più livelli: politica, diplomatica e mediatica. 'La fase più critica è stata quella iniziale - spiega Conte -, quando si è ...

Carige commissariata dalla Bce - Giuseppe Conte : "Dal governo non un euro alle banche" : Esplode la bomba Banca Carige. L'istituto genovese è stato commissariato dalla Bce, ma i suoi vertici sono stati confermati per assicurare continuità aziendale in un momento di gravissima crisi finanziaria. La sospensione del titolo dalle contrattazioni a Piazza Affari, comunicata da Borsa Italiana

Migranti - la lettera di Matteo Orfini a Giuseppe Conte : “Apri i porti - sei tu che devi decidere” : Il presidente del Pd, Matteo Orfini, invia una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invitandolo ad aprire i porti italiani e accogliere le due navi Sea Watch e Sea Eye, con a bordo i 49 Migranti soccorsi in mare negli scorsi giorni: "Le chiedo di aprire i porti, se sceglierà di mantenerli chiusi, lei sarà artefice di una barbarie".Continua a leggere

Manovra - Giuseppe Conte : “Non ci siamo sottomessi all’Ue - abbiamo ottenuto il miglior compromesso” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si racconta in un'intervista a Panorama e parla anche della trattativa con la Commissione europea sulla Manovra approvata in Parlamento. "Non ci siamo sottomessi all'Ue", assicura Conte spiegando che il compromesso a cui si è arrivati è il "migliore possibile".Continua a leggere

Giuseppe Conte - la determinazione di un premier di gomma : Sembrava un vaso di coccio, si sta rivelando capace di farsi rimbalzare addosso qualsiasi difficoltà. Celebrato dal Tg1, in giro tra sfollati e disagiati, in visita dal Papa il premier ormai si sta costruendo un altro futuro. Per il momento in cui Salvini avrà finito di triturare Di Maio Conte, il premier esecutore " Dal governo all'opposizione, ecco le 100 peggiori dichiarazioni politiche del 2018 "

Giuseppe Conte - Franco Bechis svela il suo segreto : "È come Matteo Renzi" : Tre sussulti e una triste verità. Franco Bechis svela il volto di Giuseppe Conte, dopo essersi "sciroppato con vero spirito di sacrificio le circa tre ore di conferenza stampa del presidente del Consiglio dei ministri". I sussulti sono in realtà tre gaffe, scrive il direttore del Tempo, espressione

Giuseppe Conte - Marcello Veneziani : 'Da figurante a controfigura' : Però col tempo ci siamo abituati a vederlo, a sentirlo, a vederlo tra i big del mondo, con una sensazione di curiosa incredulità. Eccolo, l'imbucato ai vertici che si muove con affabile disinvoltura'.

Premier Giuseppe Conte : “Governo durerà 5 anni - Lega e M5S uniti dal desiderio di cambiamento” : Il Premier Giuseppe Conte è stato intervistato su 'America Oggi', quotidiano in lingua italiana, diffuso negli Stati uniti: "Siamo convinti che l’Italia debba giocare un ruolo di primo piano all'interno dell’Unione europea e dell’Unione monetaria. Siamo convinti che la crescita sia lo strumento migliore per continuare a garantire la sostenibilità del debito, e in tal modo fornire anche maggiori rassicurazioni ai mercati".Continua a leggere

Oroscopo 2019 - Giuseppe Conte preso a badilate dal Corriere : 'A cosa devi stare attento' : Seduto davanti a una veggente, si sente dire: 'Stia attento professore avvocato! La politica è velenosa come lo Scorpione !'. Conte avvisato, mezzo salvato?

Sergio Mattarella - il retroscena : il veto sul rimpasto - cosa c'è dietro la retromarcia di Giuseppe Conte : Ci sarebbe il veto del Quirinale dietro la rocambolesca auto-smentita di Giuseppe Conte sul rimpasto di governo. Durante il saluto di fine anno ai giornalisti, il premier aveva aperto a un'ipotesi di cambio di ministri. Dopo poche ore, è arrivata la frenata di Matteo Salvini, e quindi la nota di Pal

Alessandro Di Battista - la follia di Luigi Di Maio : a Palazzo Chigi per marcare Giuseppe Conte : Come se Luigi Di Maio non bastasse, ora ci tocca subire anche il ritorno di Alessandro Di Battista , in Italia dopo aver a lungo oziato in Sud America. I due leader grillini a brigare insieme, due ...