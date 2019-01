Droga | Salvini | ' Voglio aumento della pena per chi spaccia'

Foto con capo ultrà - Salvini : “Lucci condannato per Droga? Mi occupo di quello che accade da oggi in avanti” : “Io mi occupo di quello che accadrà da oggi in avanti, chi ha sbagliato in passato e ha pagato, spero che non lo rifaccia”. Non si scusa, né si pente Matteo Salvini dopo la Foto con l’ultra che ha patteggiato una condanna per spaccio di droga. Eppure solo due giorni fa dal palco della scuola di formazione della Lega, il ministro dell’Interno sosteneva che ‘chi vende droga deve marcire in galera“. ...

La foto di Salvini con il capo ultras del Milan - condannato per spaccio di Droga : È stata scattata ieri a una festa di tifosi del Milan, Salvini ha detto che era «un indagato in mezzo agli indagati»

Alla festa del Milan Salvini stringe la mano all'ultras condannato per spaccio di Droga : Matteo Salvini si mischia agli ultras del Milan tra sorrisi, baci e selfie, e non si preoccupa che la sua presenza Alla festa della Curva Sud possa diventare un caso. Il ministro dell'Interno, a poche ore dal vertice di maggioranza, saluta e abbraccia diversi esponenti del tifo organizzato rossonero, alcuni dei quali però hanno avuto qualche problema con la giustizia italiana, finendo anche in galera."Sono solo un indagato tra altri ...

Salvini va alla festa della Curva del Milan. Stringe la mano a capoultrà che patteggiò per Droga. “Io indagato tra gli indagati” : “Una delle realtà più belle del calcio europeo”, la definisce Matteo Salvini con la sciarpa del Milan al collo. Che, da tifoso rossonero, non ha rinunciato a presenziare alla festa per i 50 anni di vita della Curva Sud milanista. La stessa nella quale, come raccontato dal Fatto Quotidiano, si segnalano diverse persone vicine ai clan di ‘ndrangheta. E dove non mancano persone finite nei guai con la giustizia. ...

Ancona - Salvini : Non vorrei che strage fosse figlia di abuso Droga : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Regionali Sardegna - Salvini : “Voglio liste pulite”. Ma siede accanto al candidato a processo per traffico di Droga : “No comment” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Cagliari insieme ai candidati alle Regionali del centrodestra e del Partito sardo d’Azione, ha annunciato di volere “liste pulite“. Un giornalista di Cagliaripad, tuttavia, gli ha fatto notare di sedere accanto al consigliere regionale del Psd’Az, Giovanni Satta, arrestato nel 2016 per un presunto legame con organizzazioni criminali dedite al traffico di droga e ora a ...

Roma - sgomberate 8 ville del clan Casamonica. Raggi e Salvini sul posto. Trovata Droga : Otto ville appartenenti al clan Casamonica sgomberate e pronte per essere abbattute. «Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i Romani», dice...

Blitz contro i Casamonica - maxi operazione in corso : 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Trovata della Droga. Presenti Raggi e Salvini : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...

Blitz contro i Casamonica - maxi operazione in corso : 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Trovata della Droga. Presenti Raggi e Salvini FOTO : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...

Salvini : «Soldi e uomini contro la vergogna del boschetto della Droga» : Il problema del cosiddetto `boschetto della droga´ nella zona di Rogoredo a Milano sarà presto affrontato dal prefetto Renato Saccone. Lo ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine ...

Matteo Salvini : “Chi spaccia Droga per me è alla pari di un assassino” : Matteo Salvini, intervistato al Maurizio Costanzo Show, parla davanti a una platea di studenti: "Chi spaccia droga per me è alla pari di un assassino. Se io trovo, con le telecamere, coi cani o con l'aiuto degli insegnanti qualcuno che spaccia fuori da una scuola, se riesco a beccarlo, ho l'obiettivo di buttarlo in galera e gettare via la chiave, bisogna inasprire le pene".Continua a leggere

Si indaga per Droga e si scoprono combattimenti di cani : 7 arresti. Salvini : “Le bestie siete voi” : Nell'ambito degli arresti per droga eseguiti nella piana di Gioia Tauro, l'indagine ha portato anche alla scoperta di un'attività di addestramento di cani che venivano utilizzati per la partecipazione a combattimenti. L'AIDAA: "Non devono essere abbattuti".Continua a leggere