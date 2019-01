A Palermo sit-in di sostegno a Orlando contro decreto sicurezza

Sicurezza - sit-in a Palermo : "No al Decreto". Digos all'Anagrafe. la questura smentisce : "La protesta dei sindaci è una boutade politica. Se ci saranno dei ricorsi che in via incidentale andranno alla Corte Costituzionale e sarà la Corte a giudicarli". Meloni: pronti a denunciare ...

Decreto Sicurezza - la Digos all’Anagrafe di Palermo nel giorno del sit in per Leoluca Orlando : La Digos nell’ufficio anagrafe del comune di Palermo. Mentre in città si svolgeva il presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro il Decreto Sicurezza, alcuni agenti sono andati a prendere informazioni negli uffici del comune. Due giorni fa, infatti, il primo cittadino aveva annunciato di aver ordinato al capo area Maurizio Pedicone ...

Dodici corsi di Laurea tutti nuovi. Ecco come cambia l'Università di Palermo nel 2019 : Sono tante le novità che riguardano l'Università degli Studi di Palermo per il nuovo anno: dalle assunzioni, ai nuovi corsi di Laurea a Palermo e nelle sedi decentrate di Trapani, Agrigento e ...

Polizia : Questore Palermo - bilancio positivo - i reati sono diminuiti (2) : (AdnKronos) - "Il bilancio, dunque, è positivo e siamo soddisfatti per avere creato un senso di appartenenza più forte", dice ancora il Questore di Palermo Renato Cortese. Sul fronte del decreto Sicurezza, il Questore sottolinea: "Il permesso per motivi umanitari non è stato eliminato. Ma su Palermo

Questore Palermo : "Bilancio positivo - reati in diminuzione" : Palermo, 22 dic. (AdnKronos) - "Bilancio positivo" per Palermo con i "reati in diminuzione". E' stato un 2018 "impegnativo sul fronte dell’ordine pubblico" ma "siamo riusciti a garantire la sicurezza ai cittadini". A parlare è il Questore di Palermo, Renato Cortese, che durante il tradizionale scamb

Palermo - nuova aggressione razzista : picchiato uno studente universitario libico : Un ragazzo libico di 24 anni è stato picchiato da un gruppo di italiani nel quartiere Ballarò di Palermo: ancora una volta il pestaggio è stato causato da odio razziale.Continua a leggere

Palermo - la trattativa per la cessione de club si è conclusa positivamente : Il Palermo passerà dalle mani di Zamparini a quelle di un nuovo investitore che acquisirà il 100% delle azioni del club “Financial Innovations Team in qualità di Advisor incaricato dalla Propietà della U.S. Città di Palermo S.p.A. a seguire la cessione della Società Sportiva, comunica che uno degli investitori, che nei giorni scorsi aveva manifestato l’interesse a rilevare la Società, ha completato i propri approfondimenti e ...

Maltempo : fango negli invasi acqua - domani riaprono scuole e università a Palermo : Palermo, 7 nov. (AdnKronos) - domani riaprono le scuole di ogni ordine e grado e l'univesrità a Palermo, dopo la chiusura decisa per oggi dal sindaco a causa dei disagi per la distribuzione idrica in città. Gli invasi nei pressi di Palermo sono colmi di fango e sporcizia ed è stato necessario ripuli

Maltempo Palermo : ancora senza esito le ricerche del medico scomparso : ancora senza esito, per la quarta notte consecutiva, le ricerche di Giuseppe Liotta, medico pediatra di 40 anni, disperso da sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo). La zona di Ficuzza, dove è stata ritrovata la sua auto, chiusa a chiave, viene battuta palmo a palmo, giorno e notte. Le operazioni di ricerca sono coordinate dai vigili del fuoco, presenti con unità cinofile e il nucleo Soccorso Alpino Fluviale, insieme a ...

Maltempo Palermo : ancora senza esito le ricerche del medico disperso nel Corleonese : Proseguono le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso da sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo): ieri i soccorritori hanno rinvenuto brandelli di vestiti del pediatra, una cintura, parti di un giubbotto e di pantaloni. La sua auto è stata rinvenuta nel tratto stradale Ficuzza-Corleone, in contrada Raviotta. Le operazioni di ricerca sono coordinate dai Vigili del Fuoco, presenti con unità cinofile ...

Conte in visita a Palermo : "Un miliardo per il dissesto idrogeologico" : Sul dissesto idrogeologico "abbiamo messo a disposizione del ministro dell'ambiente un miliardo per interventi volti a raggiungere la sicurezza del territorio e a tutelare le vite umane. A queste somme si aggiungono ulteriori 59 milioni di euro messi a disposizione delle autorità di bacino per regolare i flussi d'acqua". A snocciolare le cifre è Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa alla prefettura di Palermo, dove il ...

Ultim'ora : nubifragio su Palermo - strade a fiumi e situazione critica all'ospedale : Un violento temporale ha colpito il palermitano fra il pomeriggio e la serata di oggi, a causa del nuovo peggioramento atmosferico che sta interessando con forte intensità la Sicilia, in...