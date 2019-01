West Ham-Brighton 2-2

Calciomercato Sampdoria - futuro in Premier League per Defrel? Ci sono Fulham - Watford e West Ham : Un inizio di stagione più che positivo, con un impatto non indifferente con la maglia della Sampdoria . Diverse reti nella prima parte di campionato, 6 in totale in 18 presenze fin qui,, poi una ...

West Ham - ufficiale l'arrivo di Nasri : contratto fino al termine della stagione : Tornare nel campionato più competitivo al mondo, in una squadra ambiziosa e con un allenatore che conosco: è il miglior lavoro del mondo e sono molto emozionato per questa nuova avventura". L'...

Andy Carroll - ma come ti vesti? Si sposa la cognata e l’attaccante del West Ham si presenta… in tuta [FOTO] : Andy Carroll se ne frega delle mode, Andy Carroll è la moda: l’attaccante del West Ham si presenta al matrimonio della cognata… con la tuta del club I giocatori sono famosi per sfoggiare look stravaganti, lanciare vere e proprie mode e far parlare di sè per abbinamenti di vestiario a dir poco… improbabili. Andy Carroll però ha deciso di rompere gli schemi di moda e tradizione, ergendosi ad eroe del popolo e dei social. ...

Nasri vicinissimo al West Ham : ROMA - Samir Nasri è a un passo dal West Ham. Il fantasista francese ex Siviglia, Manchester City e Arsenal, la cui squalifica per doping scade domani, è svincolato e dalla Francia fanno sapere che ...

Valencia - occhi su un attaccante del West Ham : Stando a Sport , il Valencia fa sul serio per Javier Hernandez , attaccante del West Ham : pronti 8 milioni di euro. Il Chicharito ha il contratto con gli Hammers in scadenza nel 2020.

La cognata si sposa - Andy Carroll al suo matrimonio con la tuta del West Ham : Di stranezze, in giro, se ne vedono davvero tante. Almeno per quanto riguarda i matrimoni nel calcio, però, si può dire di essere ben abituati: abiti, smoking, tutto ciò che di più lussuoso possa ...

Burnley-West Ham 2-0 : Il Burnley ha chiuso la partita già nel primo tempo, riuscendo a gestire l'incontro nel secondo. La prima rete è arrivata al 15° grazie a Wood su assist di Barnes, mentre il 2-0 è arrivato da McNeil ...

Risultati Premier League : Guardiola torna al successo - il West Ham cade in trasferta [GALLERY] : 1/31 AFP/LaPresse ...

Pronostico Burnley vs West Ham - Premier League 30-12-2018 e Analisi : Premier League, 20^ giornata, Analisi e Pronostico di Burnley-West Ham, domenica 30 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Burnley-West Ham, domenica 30 dicembre. E’ una partita che ha molto da dire sulla classifica del Burnley, attualmente terzultimo. I Clarets penseranno sopratutto a farsi perdonare dai propri tifosi, dopo la pesante sconfitta casalinga nel Boxing Day per 1 a 5 con l’Everton. Gli Hammers, invece, ...

Calciomercato West Ham : Nasri esordirà contro il Brighton : Calciomercato Premier League: l’ex City ha firmato un contratto con il West Ham fino al termine della stagione. Ritrova Manuel Pellegrini.Calciomercato West Ham Nasri / Secondo quanto riporta il ‘Daily Star’, il centrocampista francese, classe 1987, Samir Nasri potrebbe esordire con la maglia degli Hammers già a partire dall’impegno casalingo contro il Brighton in programma il 2 gennaio.Il West Ham avrebbe offerto un ...

Southampton-West Ham 1-2 : Dopo essere andata in svantaggio di un gol, il West Ham è riuscito a ribaltare il risultato vincendo per 2-1 contro il Southampton. Felipe Anderson ha deciso la partita con la rete al minuto 59, ...

Pronostico West Brom vs Sheffield Wednesday - Championship 29-12-2018 e Analisi : Championship, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di West Bromwich-Sheffield Wednesday, sabato 29 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.West Bromwich-Sheffield Wednesday, sabato 29 dicembre. La Championship scende nuovamente in campo dopo il turno natalizio con il West Brom che ospita lo Sheffield Wednesday. I Baggies sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Wigan (2-0), mentre gli Owls hanno vinto contro il Middlesbrough ...

Pronostico Southampton vs West Ham - Premier League 27-12-2018 e Analisi : Premier League, 19^ giornata, Analisi e Pronostico di Southampton-West Ham, giovedì 27 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Southampton-West Ham, giovedì 27 dicembre. Scontro davvero delicato per i Saints nel posticipo della diciannovesima giornata di Premier League. Al St Mary’s Stadium e contro il West Ham, la squadra di Ralph Hassenhuttl si contende punti davvero importanti in chiave salvezza. Analisi e Pronostico ...

West Ham-Watford 0-2 : Il Watford ha sconfitto il West Ham con il risultato di 2-0 grazie a un gol per tempo. La prima rete di Deeney è arrivata al 30°, mentre il 2-0 è opera di Deulofeu al minuto 87 servito da Pereyra. ...