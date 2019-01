Terremoto in Cina | scossa magnitudo 5 2

Terremoto Catania “Vicinanza a attenzione dal governo” : Gli interventi per fare fronte all’emergenza sull’Etna sono stati la “testimonianza della vicinanza e dell’ attenzione del governo in un momento drammatico per la popolazione”. Lo ha affermato il prefetto di Catania , Claudio Sammartino, durante l’incontro con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli a Palazzo Minoriti. Il prefetto ha “ringraziato tutto ...

Terremoto a Catania - l’eruzione dell’Etna a distanza ravvicinata dal cratere : il video a 2900 metri : Le immagini, come ha spiegato l’autore, sono state girate a 2900 metri di quota, a distanza ravvicinata da uno dei crateri in attività dell’Etna. L’eruzione del vulcano e lo sciame sismico del 24 dicembre hanno anticipato le più forti scosse registrate questa notte: la più intensa, di magnitudo 4.8, ha causato danni e feriti nei comuni del Catanese. video Facebook/Kostas Tellis L'articolo Terremoto a Catania , l’eruzione ...

Terremoto : umidità e muffa in una decina di Sae in Umbria : “Abbiamo compiuto i doverosi sopralluoghi nelle Sae (soluzioni abitative di emergenza) per le quali ci sono state segnalate difficoltà dovute soprattutto alla creazione di umidità e di muffe. Fino a questo momento abbiamo registrato una decina di casi (su circa 760 Sae in Umbria) che andranno velocemente sistemati a Norcia capoluogo, Savelli e Cascia”. Lo ha riferito il direttore generale della Regione Umbria Alfiero Moretti, in ...