Michael Schumacher - Cinquant' anni di un campione - FOTO GALLERY

Compleanno Schumacher - Felipe Massa e la sua dolce lettera per Michael : “vorrei riavere mio fratello” : Felipe Massa parla del ‘fratello’ Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota brasiliano ricorda l’aiuto datogli dal tedesco prima del ritiro Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe ...

I 50 momenti top di Michael Schumacher raccontati in foto : Il 3 gennaio è sempre un giorno speciale per la Formula 1 e per i ferraristi, ma stavolta ancora di più: Michael Schumacher taglia un traguardo super, compie 50 anni. Sette titoli Mondiali, una ...

L’uomo del giorno – Michael Schumacher - i trionfi con la Ferrari : Michael Schumacher (Hürth, 3 gennaio 1969) è un ex pilota automobilistico tedesco, il più vincente campione della Formula 1 e uno dei più grandi automobilisti sportivi di tutti i tempi. Ha conquistato 7 titoli mondiali: i primi due con la Benetton (1994 e 1995) e successivamente cinque consecutivi con la Ferrari (2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Il 12 ottobre 2003, vincendo il suo sesto mondiale, è diventato il più titolato pilota di ...

Luca Cordero di Montezemolo e le parole su Michael Schumacher nel giorno del suo 50° compleanno: l'ex presidente Ferrari ricorda gli anni migliori dell'ex campione del mondo di Formula Uno

Michael Schumacher compie 50 anni : il tributo ad un campione che continua a lottare nel doveroso silenzio : 3 gennaio 1969: una data che per gli appassionati di Formula Uno riporta alle mente qualcosa, o per meglio dire, qualcuno. 50 anni fa a Hurth, in Germania, la vita di Michael Schumacher iniziava e fin da subito si procedeva a grande velocità. Papà Rolf, proprieterio di un circuito di Kart, istruì fin da subito il piccolo Michael all’arte della guida ma la passione è qualcosa di innato e Schumy ne aveva in abbondanza. Già all’età di 4 ...

50 anni Michael Schumacher/ Larini : 'Quando guidavo la Ferrari al suo fianco...' - Esclusiva - : E' un compleanno speciale questo di oggi 3 gennaio 2019, 50 anni per Michael Schumacher. Abbiamo sentito Nicola Larini tester alla Ferrari

Michael Schumacher compie 50 anni. Sky Sport F1 HD racconta la sua storia : Il 2019 si apre con un’intera giornata dedicata a Michael Schumacher nel giorno del suo 50esimo compleanno: domani, giovedì 3 gennaio, sarà“#Schumi50”, con il canale 207 interamente incentrato sulla storia straordinaria del campione tedesco, al quale verranno dedicati speciali con la cronologia della sua carriera, clip, interviste e tanto altro. In particolare, con “Storie di...

Michael Schumacher oggi compie 50 anni : oggi è il compleanno di Michael Schumacher. Il campione tedesco festeggia 50 anni. La moglie Corinna ha pubblicato una nota

Cinquanta motivi per amare Schumacher - uno per ogni anno d'età : auguri - Michael : A Dubai, dove Schumacher, aveva fatto una serie di investimenti poi evaporati insieme alla relativa bolla edilizia, è stata edificata la prima delle sette Torri Schumacher, pianificate nel mondo per ...

Cinquanta motivi per ricordare Schumacher - uno per ogni anno d’età : auguri - Michael : Per i 50 anni, Michael Schumacher diventa un’App (Android e iOS): un museo virtuale del pilota simbolo della F1 che, con la sua monoposto in 3D, andrà a ritroso nel tempo, fra rombo di motori, numeri, foto, video, interviste, fino a quel drammatico 29 dicembre 2013 quand’è rimasto paralizzato per un incidente sugli sci. Ha cominciato a guidare a 4 anni, alla guida di un kart, sul circuito di ...

I 50 anni di Michael Schumacher - una nuova app per rivedere le sue vittorie : Domani sarà il 50mo compleanno di Michael Schumacher, l'ex campione di Formula Uno, costretto all'immobilità ed in coma dopo una rovinosa caduta mentre sciava con la famiglia. La moglie Corinna, che non ha mai smesso di lottare con lui, ha ringraziato tutti i suoi fan che in questo lungo periodo non hanno mai smesso di sostenerlo, rassicurandoli sulle condizioni di salute del marito. Schumacher ha subito gravi lesioni al cervello cinque anni fa ...