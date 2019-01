L’anno che verrà di Meghan Markle

Verdi - il 2019 sarà davvero L’anno della svolta. Anche per gli ecologisti italiani : Facendo zapping tra i vari discorsi e pronunciamenti di fine anno dei grandi e semigrandi europei, e confrontandolo con quello, peraltro molto bello e diretto, di Sergio Mattarella, c’è un dato che balza agli occhi. Nell’anno più caldo di sempre, in cui dati, scienza, evidenza empirica ci dicono esattamente cosa potrebbe succedere se non agiamo, ma Anche come è possibile farlo adesso in modo efficace e sostenibile, il Presidente parla di mille ...

L’anno che verrà su Rai1 per il Capodanno a Matera con Il Volo - Red Canzian e tanti altri (video integrale) : L'anno che verrà su Rai1 ha raccolto sul palco di Matera alcuni degli artisti del momento ma anche molte delle vecchie glorie della musica italiana, come Red Canzian dei Pooh che ha cantato fino a tarda serata. La formula è rimasta la medesima degli anni passati, con musica alternata a momenti di divertimento che sono continuati ben oltre la mezzanotte, con i Los Locos grandi protagonisti della nottata a Matera. Sul palco anche i ...

L’anno che verrà : tutti gli ospiti del Capodanno di Rai1 con Amadeus : L'Anno che verrà Amadeus è pronto per brindare a L’anno che verrà. In diretta su Rai 1 da Piazza Vittorio Veneto a Matera, capitale europea 2019 della cultura, il conduttore di Ravenna festeggerà l’arrivo del nuovo anno con tantissimi artisti ed avrà al suo fianco il comico Sergio Friscia e la ballerina Samanta Togni. A partire dalle 21.00 di stasera, il pubblico assisterà ad uno show chiamato a regalare musica, divertimento, allegria ed ...

2018 : L’anno delle serie teen che piacciono anche agli adulti : Sabrina, Betty, Marina, Chiara e Ludovica. Chi sono? Sono state le protagoniste del 2018 e continueranno a popolare i nostri schermi anche nel 2019. l’anno che si sta chiudendo, infatti, ha segnato la consacrazione delle serie tv ambientate nel mondo dei teenager, ma che piacciono anche agli adulti. A fare da apripista è stato Riverdale, partito nel 2017 e la cui terza stagione occuperà anche il 2019: in pochi al suo debutto avrebbero scommesso ...

Tutti gli ospiti di L’anno che verrà su Rai1 - Capodanno in diretta da Matera con Il Volo - Red Canzian e tanti altri : Gli ospiti di L'anno che verrà su Rai1 sono stati scelti per allietare le ultime ore del 2018 e accogliere il 2019, con un lungo concerto-spettacolo che si terrà a Matera con la conduzione di Amadeus con la collaborazione di Sergio Friscia e Samanta Togni. Sono attesi sul palco Massimo Ranieri, Red Canzian, Michele Zarrillo, Gianni Togni, Fausto Leali, Malika Ayane, Ivana Spagna, Alan Sorrenti, Donatella, i Formerly of Chic per un momento ...

2019 - L’anno zero di una nuova Europa. La guida per leggere il Vecchio Mondo che è dentro di noi : La sorte dell’Ue dipende dalle prossime elezioni europee che si terranno a maggio. Dai Trattati di Roma del 1957 che diedero vita all’attuale Unione Europea si tratta del voto più importante, strategico, vitale. I motivi sono tre. Primo: a sfidarsi nei nostri Paesi - scesi da 28 a 27 per la Brexit - saranno non solo i partiti delle tradizionali fam...

Equitazione - FEI Jumping World Cup Mechelen 2018 : Lorenzo De Luca chiude L’anno solare con un ottimo sesto posto : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Belgio: a Mechelen oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra 39 dei migliori binomi al mondo che ha riservato soltanto quattro netti sul durissimo e selettivo percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, nel quale in tre hanno ottenuto un ulteriore netto. Purtroppo nessun azzurro ha partecipato allo spareggio per la vittoria, ma Lorenzo De Luca ...

