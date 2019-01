Kouame, il ds del Genoa: «Preziosi e De Laurentiis parlano di lui, ma solo per giugno»

ilnapolista

(Di giovedì 3 gennaio 2019) L’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli Mario Donatelli, direttore sportivo del, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. Al centro del suo intervento, la trattativa tra il club rossoblu e il Napoli per Christian: «A gennaio non vendiamo nessuno dei nostri calciatori.resterà a Genova fino al termine della stagione, esattamente come Piatek e Romero. Su Christian posso dire che il Napoli è sicuramente interessato, ma ci sono anche altre società sul giocatore. C’è un contatto trae Napoli, vedremo che succede. I due presidenti hanno già parlato, i rapporti sono ottimi. Sono loro i proprietari e quindi sta a loro decidere quale strategia adottare».«L’interessamento di altri club alza il prezzo per, è normale. I nostri calciatori sono in vetrina, se qualcuno li vuole noi siamo disposti a parlare, altrimenti ce li teniamo. Christian ...