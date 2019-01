Google avrebbe in cantiere uno smartphone pieghevole

Le patch di dicembre per i Google Pixel 3 avrebbero sistemato i problemi della fotocamera sulle app di terze parti : problemi con la fotocamera sulle app di terze parti per i Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL? L'aggiornamento alle patch di sicurezza di dicembre 2018 dovrebbe aver risolto tutto secondo quanto testimoniato da alcuni utenti. L'articolo Le patch di dicembre per i Google Pixel 3 avrebbero sistemato i problemi della fotocamera sulle app di terze parti proviene da TuttoAndroid.

Microsoft avrebbe deciso di abbandonare EdgeHTML anche per colpa di Google : All’inzio di questo mese, dopo i rumor, è arrivata la conferma che Microsoft Edge passerà da EdgeHTML a Chromium con il nuovo motore di rendering Blink. Ufficialmente il Colosso di Redmond ha preso questa forte e importante decisione per favorire lo sviluppo dell’open-source, per rendere il browser cross-platform a tutti gli effetti e per offrire agli utenti un’esperienza di navigazione generalmente migliore dato che Chromium è ...