Cenone di Capodanno con evasione fiscale | in sette pescherie su 10 scontrino illegale

Cenone di Capodanno con evasione : in 7 pescherie su 10 scontrino illegale : I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno effettuato un ingente sequestro di prodotti ittici in città, in occasione delle tradizionali aperture notturne delle pescherie dell'antivigilia e ...

Sardegna - Cenone di Capodanno finisce in rissa : locale distrutto e ristoratore ferito : Un apprezzamento di troppo alla cantante che animava la serata avrebbe fato scattare una rissa in piena regola con pugni, tavoli e sedie rovesciate, bottiglie rotte e vetrate in frantumi. Ad andarci di mezzo anche il titolare che aveva cercato di sedare gli animi: l'uomo ha riportato diverse ferite ed escoriazioni.Continua a leggere

Tragedia al Cenone di Capodanno in agriturismo : si sente male e muore a 47 anni : Dramma nella notte di Capodanno a Montegioco, all’agriturismo La Capanna, nel Tortonese. La vittima è un 47enne della provincia di Alessandria. Stava ballando dopo il cenone, quando improvvisamente si è accasciato a terra...Continua a leggere

Capodanno - Coldiretti : “In Italia spesi 2.1 miliardi per il Cenone” : Per il cenone di fine anno gli Italiani hanno speso 2,1 miliardi di euro per i cibi e le bevande che due Italiani su tre (68%) hanno consumato nelle case, proprie o di parenti e amici, mentre gli altri si sono divisi tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’. Lo spumante si conferma il prodotto immancabile per quasi nove Italiani su dieci (91%) che hanno fatto saltare ben ...

Com'è il Cenone di Capodanno di uno chef stellato : "So che il Capodanno è una festa importante e devo renderla tale per chi si siede a tavola": così lo chef Cristian Mometti, maestro della vasocottura (l'arte di cucinare prelibatezze dentro a dei vasetti), pensa all'evento di Capodanno al Gran Hotel Majestic "già Baglioni" di Bologna, 5 stelle lusso nel cuore della città, in via Indipendenza, a pochi passi dalle Torri e da Piazza ...

Cenone di Capodanno di Massimo Bottura : il menu e quanto costa : Il migliore chef del mondo, nel migliore ristorante del mondo, ha organizzato una fine dell'anno da nove portate, ispirate ai grandi maestri della cucina. Passare il Capodanno nel ristorante nominato ...

Cenone di Capodanno 2019 : ricette - idee e menù/ Cosa mangiare : dall'astice alle altre proposte di mare : Cenone di Capodanno 2019: ricette, idee e menù. Cosa mangiare: dall'astice alle altre proposte di mare. Le ultime notizie

Capodanno - Fipe : “Cenone al ristorante per oltre 6 milioni di italiani” : I dati confermano che sempre più gli italiani decidono di celebrare l’ultimo dell’anno fuori casa. Saranno oltre 6,3 milioni (100.000 unità rispetto al 2017) a cenare, con o senza veglione, in uno dei 93.000 ristoranti (il 78,4% del totale) aperti per la notte di San Silvestro. L’86% dei ristoratori si dice ottimista sulla possibilità di riempire il locale. Lo rileva la Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi ...

Capodanno Cenone al ristorante per oltre 6 milioni di italiani : Nove ristoranti su dieci puntano ad offrire solo la cena per la notte di Capodanno, mentre il restante 10% metterà a punto per i propri clienti anche un vero e proprio veglione con spettacoli dal ...

Capodanno - per il Cenone ogni famiglia spenderà 82 euro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Capodanno : per oltre 6 milioni di italiani Cenone al ristorante : Fipe, la Federazione italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, ha condotto uno studio dal quale è emerso che saranno 6,3 milioni, contro i 6,2 milioni dello scorso anno, gli italiani che aspetteranno il 2019 in uno dei 93mila ristoranti aperti l’ultimo dell’anno. Il cenone costerà in media 80 euro (94 euro con un vero e proprio veglione) e si spenderanno complessivamente 507 milioni di euro. L'articolo Capodanno: per oltre 6 milioni ...

Il Cenone di Capodanno senza pesce : la proposta dell'Enpa con un menù alternativo : ... basterebbe per meno di quattro mesi ai consumatori italiani, il resto proviene dall'estero con pesanti ripercussioni sull'economia nazionale; intanto il 90% delle specie del Mediterraneo è in ...

Cenone di Capodanno : sulle tavole italiane vincono polpettoni 'riciclati' - lenticchie e spumanti molisani : Recuperare il cibo è una scelta che fa bene sia all'economia sia all'ambiente , consentendo di consumare tutto quanto acquistato e nel contempo diminuire considerevolmente la produzione di rifiuti". ...

Capodanno - Coldiretti/Ixè : “Spesa del Cenone 82 euro a famiglia - -7%” : Per il cenone di fine anno saranno destinati alla tavola 82 euro in media a famiglia, con un calo del 7% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in vista del Capodanno per il quale si prevede che più di due italiani su tre (68%) consumeranno nelle case, proprie o di parenti e amici, il cenone di fine anno mentre gli altri si divideranno tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi, per una media ...