Ansa | sequestrata auto a Napoli | da accertare coinvolgimento nell’investimento di

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Confermate le indiscrezioni dei giornali L’dà notizia del sequestro di un’mobile a. Secondo un lancio d’agenzia, una Audi Station Wagon è stata individuata e. Il mezzo era presente il 26 dicembre in via Novara a Milano, dove sono avvenuti gli scontri tra ultrà interisti e napoletani che hanno causato la morte di Daniele Belardinelli, Anche altre due vetture sono state localizzate a, e ora si attende il sequestro.L’Audi risulta intestata in leasing al padre di un tifoso del. Ora gli inquirenti accerteranno ilnell’incidente che ha causato la morte dell’ultras del Varese. Confermate dunque le indiscrezioni dei giornali, che questa mattina avevano anticipato la notizia parlando delle indagini aper rintracciarecoinvolte.L'articolo, da ...