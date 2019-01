Regione Toscana | aumenta l' impegno per piste ciclabili

Finanziamenti Regione Toscana 2019 : bandi a fondo perduto per nuove start up : Tra i tanti piani di finanziamento a cui potreste avere accesso, particolare attenzione merita quello predisposto dalla Regione Toscana, non solo per via del concreto aiuto che questi Finanziamenti rappresentano per i giovani imprenditori, ma anche per la grande innovatività che li contraddistingue. Questo articolo dunque, mira proprio a far luce proprio su come funzionino i piani di finanziamento predisposti dalla Regione Toscana per le piccole ...

Maltempo Toscana - Rossi : “Dalla Regione 13 milioni per le mareggiate di ottobre” : La Regione Toscana destinerà 13 milioni di euro al ripascimento delle spiagge danneggiate dall’eccezionale ondata di Maltempo dell’ottobre scorso. Ha già reperito 11 milioni (i restanti 2 milioni verranno assegnati nel 2019) e provveduto, grazie al Genio civile, alla progettazione preliminare, ma “adesso è necessario correre ed è essenziale che i Comuni danneggiati presentino la progettazione esecutiva entro il 31 gennaio, ...

Assenteismo alla Regione Toscana - bar interni rischiano di chiudere : Dopo la stretta sull'Assenteismo negli uffici, i bar interni alle sedi della Regione Toscana sono andati in crisi. I 12 lavoratori delle caffetterie interne al centro direzionale di Novoli e alla sede di via Taddeo Alderotti sono ora in stato di agitazione. Nei due bar, in appalto al gruppo Serenissima Ristorazione, possono accedere solo i dipendenti della Regione. Comer riporta La Nazione, il viavai tipico ora è finito e nei locali non si vede ...

M5s-Lega - in Toscana lite su tutto : dai rifiuti all’aeroporto. E Ceccardi ora lancia Del Debbio per conquistare la Regione : La politica dei due forni di andreottiana memoria rivive nel disegno politico di Matteo Salvini: al governo con il M5s ma nei Comuni e nelle Regioni alleati con Berlusconi e la Meloni. Un esempio istruttivo viene dalla Toscana. Qui domenica la giovane consigliera regionale della Lega Elisa Montemagni, 32 anni, ha fornito, in un’assemblea leghista, la migliore descrizione della politica dei due forni secondo Matteo (Salvini): “Quello che abbiamo ...

Festa della Toscana : la Regione ricorda l'abolizione della pena di morte : Celebrando questa figura si evidenzia l'identità fiorentina e Toscana con animazioni, giochi, laboratori, spettacoli, burattini. Infine, il Coro del Melograno per il 17 febbraio al teatro Puccini ...

La Regione Toscana ha approvato la contraccezione gratuita : Fabbrica di preservativi in Brasile (YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images) Se hai meno di 26 anni e vivi in Toscana, i preservativi li passa la Regione. Con una delibera approvata dalla giunta regionale presieduta da Enrico Rossi lunedì 12 novembre, la Regione Toscana ha stabilito l’accesso alla contraccezione gratuita e la programmazione di una serie di interventi utili a rafforzare i programmi di educazione sessuale nelle scuole, al fine di ...