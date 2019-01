Più morti negli incidenti aerei nel 2018

Emergenza freddo - morti due clochard. Neve al Sud : Più servizi per i senzatetto : Le vittime a Milano e a Roma. Napoli apre le stazioni della metropolitana, Palermo rafforza mense e dormitori

Individuata la “Vedova bianca” - la donna Più ricercata al mondo : “Responsabile di 400 morti” : La 35enne britannica Samantha Lewthwaite, sposa di uno dei terroristi suicidi che nel 2005 hanno scatenato il terrore su Londra, è considerata responsabile di decine di attacchi terroristi in tutto il mondo. L'intelligence britannica l'ha Individuata in Yemen dove avrebbe assunto il ruolo di reclutatrice di donne kamikaze.Continua a leggere

Jean-Claude Juncker si gioca la carta del terrore : "Senza Europa Più morti e cimiteri" : Per difendere l'Europa, mai sotto attacco come oggi quantomeno da un punto di vista politico, Jean-Claude Juncker si gioca la carta dei morti. Lo fa in un'intervista fiume pubblicata su Repubblica, in cui il presidente della Commissione difende a spada tratta le istituzioni continentali che lui, pre

Cardiologia - “tremila morti in meno in Italia se si investisse di Più nella riabilitazione” : In un anno, soltanto in Italia, “si potrebbero evitare almeno tremila morti da infarto se la sanità investisse di più nella Cardiologia riabilitativa”. A dirlo è Roberto Pedretti, direttore del dipartimento di Cardiologia riabilitativa dell’Irccs Maugeri di Pavia e fino a un mese fa presidente dell’Associazione Italiana di Cardiologia clinica preventiva e riabilitativa (Aicpr). Oggi le malattie del cuore (ischemie miocardie, malattie ...

Indonesia - uno tsunami si abbatte sulla costa : 281 morti - Più di mille feriti : A volte la natura non lascia scampo, è inerme l’uomo di fronte al suo manifestarsi nelle forme più catastrofiche. In Indonesia spesso questo si verifica con effetti devastanti. Sulle isole di Giava e Sumatra il 22 dicembre scorso si è abbattuto uno tsunami di enormi proporzioni. Sono morte 281 persone, più di 1.000 sono rimaste ferite e decine di altre disperse. A differenza di tante altre volte, non ci sono state avvisaglie che potessero far ...

In Indonesia erutta il Krakatoa e scatena lo tsunami : oltre 220 morti morti e Più di 840 feriti : Uno tsunami innescato da un’eruzione vulcanica ha investito l’Indonesia, nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra, causando centinaia di vittime. Il bilancio provvisorio delle onde anomale fino a 20 metri di altezza è di 222 morti, 843 feriti e una trentina di dispersi (fonte Bbc che cita responsabili del governo Indonesiano) , ma ...

In Indonesia erutta il Krakatoa e scatena lo tsunami : oltre 220 morti morti e Più di 700 feriti : Uno tsunami innescato da un’eruzione vulcanica ha investito l’Indonesia, nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra, causando centinaia di vittime. Il bilancio provvisorio delle onde anomale fino a 20 metri di altezza è di 222 morti, 843 feriti e una trentina di dispersi (fonte Bbc che cita responsabili del governo Indonesiano) , ma ...

In Indonesia erutta il Krakatoa e scatena lo tsunami : oltre 160 morti e Più di 700 feriti : Uno tsunami innescato da un’eruzione vulcanica ha investito l’Indonesia, nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra, causando centinaia di vittime. Il bilancio provvisorio delle onde anomale fino a 20 metri di altezza è di 168 morti, 745 feriti e una trentina di dispersi, ma il presidente Joko Widodo ha avvertito che è destinato ad a...

In Indonesia erutta il Krakatoa e scatena lo tsunami : oltre 160 morti e Più di 700 feriti : Uno tsunami innescato da un’eruzione vulcanica ha investito l’Indonesia, nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra, causando centinaia di vittime. Il bilancio provvisorio delle onde anomale fino a 20 metri di altezza è di 168 morti, 745 feriti e una trentina di dispersi, ma il presidente Joko Widodo ha avvertito che è destinato ad a...

Il naufragio Più mortale del Mediterraneo è Più grave di quanto si pensasse : potrebbero essere morti 1.100 migranti. L’instancabile lavoro per identificarli : Prima che le loro vite finissero in una trappola mortale sott’acqua, prima che in centinaia si mettessero in fila su una spiaggia libica per imbarcarsi su un battello senza ancora, i giovani uomini dei villaggi inariditi del Sahel avevano dei nomi. Due investigatori forensi, uno che gira in lungo e in largo per l’Africa e l’altra in un laboratorio universitario italiano, sono impegnati nella missione contro ogni probabilità di mantenere la ...

Cassani nel suo libro racconta le 15 salite Più belle d'Italia : dall'Etna al Mortirolo : Si è alzato sui pedali per scalare una dopo l'altra le 15 salite più belle della storia del Giro d'Italia. Davide Cassani, attuale commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo con la passione per la scrittura, si è prima messo in sella alla sua bicicletta percorrendo le strade di montagna italiane dall'Etna alle Dolomiti e, poi, ha "impugnato la penna" per descrivere nel dettaglio i segreti delle salite che hanno contraddistinto la ...

Diabete : con un impiego Più appropriato degli SGLT2i annualmente potrebbero essere evitate 363 morti per tutte le cause : Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità fra i diabetici: in questi pazienti, rispetto alla popolazione sana, il rischio di morte per MCV aumenta di oltre 2 volte, quello di infarto e ictus cresce fino a 4 volte. Le complicanze macrovascolari rappresentano anche la maggior voce di spesa: solo quella ospedaliera e farmacologica, imputabile a tali complicanze, ammonta a 2,6 miliardi di euro ...

Più vie sulla tragedia della discoteca di Corinaldo : non solo spray urticante. I nomi dei 6 morti : Quello che purtroppo è fin troppo chiaro è che nella notte in cui centinaia di giovani aspettavano il cantante Trap Sfera Ebbasta nella Lanterna Azzurra di Corinaldo, hanno perso la vita una donna e 5 ragazzi. Per ora la via che fa più parlare è quella del ragazzino di 15 anni, identificato, che avrebbe spruzzato dello spray urticante tra la folla per rubare una catenina. Al momento è sotto stato di fermo per la droga che la polizia ha ...

Più vie sulla tragedia della discoteca di Corinaldo : non solo spray urticante. 6 i morti : Quello che purtroppo è fin troppo chiaro è che nella notte in cui centinaia di giovani aspettavano il cantante Trap Sfera Ebbasta nella Lanterna Azzurra di Corinaldo, hanno perso la vita una donna e 5 ragazzi. Per ora la via che fa più parlare è quella del ragazzino di 15 anni, identificato, che avrebbe spruzzato dello spray urticante tra la folla per rubare una catenina. Al momento è sotto stato di fermo per la droga che la polizia ha ...