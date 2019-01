Pellegrino | primo podio azzurro 2019

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Val Mustair 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino vuole il primo podio dell’anno nella sprint : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 2019 di sci di fondo, sprint a tecnica classica in Val Mustair. Capodanno sulla neve per tutti gli atleti impegnati in terra svizzera, l’anno incomincia con una prova sulla distanza breve dopo le due gare di Dobbiaco. Si preannuncia grande spettacolo, i big sono pronti per darsi battaglia sia per la vittoria nella singola tappa sia per ottenere un risultato ...