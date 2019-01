Papa Francesco : "Meglio atei che cristiani ipocriti" : Alla prima Udienza generale in Vaticano: "Le persone che vanno in chiesa tutti i giorni e poi vivono odiando sono uno scandalo"

Papa Francesco : «Non pregate da atei» : ... ma che chiede ai suoi figli di invocarlo con il nome di 'Padre', di lasciarsi rinnovare dalla sua potenza e di riflettere un raggio della sua bontà per questo mondo così assetato di bene, così in ...

Il messaggio di Papa Francesco - meglio atei che cattivi cristiani : "È uno scandalo quello di persone che vanno in chiesa, che stanno lì tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri e parlando male della gente: meglio vivere come ateo anziché dare una contro-testimonianza dell'essere cristiani". A dirlo è Papa Francesco, nell'udienza generale nell'Aula Paolo VI in Vaticano, la prima del 2019. "Il cristiano - spiega il Pontefice - non è uno che si impegna ad essere più ...

Papa Francesco : Angelus - grazie al presidente Mattarella. 'Essere artigiani della pace a casa - nella famiglia' : foto SIR/Marco Calvarese Contenuti correlati Società Papa Francesco: Angelus, 'la politica è buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte al servizio della pace' 'Nel giorno di Natale ho rivolto a Roma e al mondo un messaggio di fraternità. Oggi lo rinnovo come augurio di pace ...

Papa Francesco : messa Giornata pace - 'Dio crede nell'umanità' e ci ama 'indipendentemente da come facciamo andare avanti il mondo' : Lo ha detto il Papa, nella messa celebrata ieri nella Solennità di Maria Madre di Dio e in occasione della 52ª Giornata mondiale della pace, sul tema: 'La buona politica è al servizio della pace'. '...

Giornata pace : Mattarella a Papa Francesco - "politica responsabile e lungimirante non alimenta paure - nazionalismo e xenofobia" : ... arbitrii, o contrapposizioni strumentali per farsi portatore di convivenza e di pace, mentre opportunamente ricorda che la responsabilità politica è attribuita a tutti i cittadini, senza il cui ...

Papa Francesco : Angelus - 'la politica è buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte al servizio della pace' : ... nella famiglia' 'Non pensiamo che la politica sia riservata solo ai governanti: tutti siamo responsabili della vita della 'città', del bene comune; e anche la politica è buona nella misura in cui ...

Papa Francesco : 'La Chiesa ha bisogno di rinnovarsi - altrimenti sembra museo' : E qui ritorniamo all'icona della festa odierna, da cui siamo partiti: l'icona della Santa Madre di Dio, che ci mostra il Figlio, Gesu' Cristo, Salvatore del mondo. Lui e' la Benedizione per ogni ...

La Messa del 1° gennaio di Papa Francesco e le parole dell'Angelus : Nella mattina del 1 gennaio 2018 Papa Francesco ha presieduto la Messa della Solennità della Santissima Madre di Dio. La celebrazione si è svolta nella Basilica Vaticana di San Pietro. Poi alle 12,00 si è affacciato in piazza per salutare i pellegrini convenuti per il Capodanno: a loro e ai fedeli di tutto il mondo ha rivolto il suo Messaggio di pace e gli auguri per il nuovo anno 2019. Numerosi i presenti all'Angelus, tanto che il Papa ha ...

Papa Francesco : 'Dio benedica alto e prezioso servizio di Mattarella' : Mattarella: "Politica lungimirante non alimenta paure" " MESSAGGIO PER GIORNATA DELLA PACE A Papa Francesco Correlati [ auguri ], [ benedizione ], [ mattarella ], [ messaggio ], [ Papa ]

Mattarella : 'Politica lungimirante non alimenta paure' - MESSAGGIO PER GIORNATA DELLA PACE A Papa FRANCESCO : 'Cosi' intesa - ricorda ancora il Capo dello Stato - la politica diventa una sfida permanente di servizio che puo' anche richiedere decisioni ardue, scelte impopolari, capacita' di sacrificio e ...

Papa Francesco : 'La Chiesa rinnovi lo stupore - o diventa museo del passato' : Un mondo nel quale la tenerezza materna è relegata a mero sentimento potrà essere ricco di cose, ma non di domani". Mostrarsi cattivi talvolta pare persino sintomo di fortezza. Ma è solo debolezza", ...

Papa Francesco richiamo a essere più buoni : 'Mostrarsi cattivi è sintomo di debolezza' : Un mondo nel quale la tenerezza materna è relegata a mero sentimento potrà essere ricco di cose, ma non di domani'.