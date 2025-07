La Russia riconosce l’emirato islamico instaurato dai talebani in Afghanistan

La Russia ufficialmente riconosce l’Emirato islamico dei talebani in Afghanistan, segnando un nuovo passo nel suo riavvicinamento diplomatico con Kabul. Dopo l’assegnazione di un ambasciatore a Mosca lo scorso maggio, questa decisione rappresenta un importante cambio di rotta nella politica internazionale russa verso il Paese. Zamir Kaboulov, rappresentante speciale di Putin, ha sottolineato come questa scelta favorisca la stabilità regionale e possa aprire a nuove opportunità di dialogo e cooperazione.

Il riconoscimento era nell'aria perché già la scorsa primavera era arrivato il via libera a un ambasciatore del governo afghano a Mosca. La Russia ha quindi riconosciuto ufficialmente l'emirato islamico instaurato dai talebani in Afghanistan, proseguendo il riavvicinamento diplomatico a Kabul. Una notizia che viene diffusa dallee agenzie russe, che citano il rappresentante speciale di Putin per l'Afghanistan, Zamir Kaboulov. "Questa decisione coraggiosa sarà di esempio per altri. Ora che il processo di riconoscimento è iniziato, la Russia è avanti a tutti" ha dichiarato il ministro degli Esteri afgano, Amir Khan Muttaqi, commentando la decisione in un video postato su X dell'incontro con il rappresentante russo a Kabul Dmitry Zhirnov.