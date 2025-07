Wimbledon 2025 gli italiani in campo venerdì 4 luglio | programma e orari tv

Il torneo di Wimbledon 2025 entra nel vivo, e l’Italia si fa valere con i suoi talenti. Dopo un giovedì ricco di emozioni e sorprese, venerdì 4 luglio promette ancora spettacolo al All England Club. Chi salirà sul centrale, quali partite da non perdere e gli orari TV? Scopriamo insieme il programma degli azzurri, pronti a scrivere nuove grandi pagine nel prestigioso slam londinese.

Londra, 3 luglio 2025 – Bene Cobolli, bene Darderi, che ha chiuso il match con Fery interrotto ieri, bene Cocciaretto, fuori invece Bronzetti nel giovedì di Wimbledon. Passano al terzo turno anche Sinner e Sonego. L'Italia prosegue bene allo slam londinese, anche se la pattuglia si è ridotta con le eliminazioni di Musetti, Berrettini, Paolini e Arnaldi e così nella giornata di venerdì saranno solo due gli azzurri in campo al All England Club. Toccherà ancora a Luciano Darderi, che dovrà affrontare il terzo turno contro l'australiano Thompson, e a Mattia Bellucci, impegnato contro il padrone di casa Cameron Norrie.

