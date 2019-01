Juventus | Paratici conferma | ' Ramsey ci piace molto'

Juventus - Paratici allo scoperto sul mercato dei bianconeri : indicazioni su Ramsey - Kean e Mbappé : La Juventus pensa al presente ma anche al futuro, in particolar modo ha intenzione di muoversi per rinforzare la squadra per le prossime stagioni. Fabio Paratici in occasione del Globe Soccer Awards ha parlato anche di Ramsey: “E’ un ottimo giocatore, da anni è a grandi livelli e gioca in una grande squadra. Va in scadenza di contratto e noi stiamo sempre attenti alle situazioni che si possono venire a creare. Quindi lo siamo ...

CALCIOMERCATO Juventus / Ultime notizie - idea James Rodriguez? Paratici ci lavora con Mendes : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio: De Ligt piace ai bianconeri, nell'affare potrebbe rientrare Kean. Si pensa anche a James Rodriguez...

Calciomercato Juventus - Paratici frena : “Ramsey non piace solo a noi. Mbappé? Ecco cosa posso dire” : Il direttore sportivo della Juventus ha fatto il punto sul mercato bianconero, soffermandosi sul futuro di Allegri e sull’ipotesi Mbappé Il mercato della Juventus non dorme mai, nonostante la formazione bianconera viaggi a ritmi impressionanti sia in campionato che in Champions League. AFP/LaPresse Ogni occasione va studiata e analizzata, per evitare di lasciarsi scappare le occasioni che la finestra invernale può regalare. Il club ...

Juventus-James Rodriguez - Mendes incontra Paratici a Dubai : i dettagli : JUVENTUS JAMES Rodriguez- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato e come riportato dal “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su James Rodriguez. Il trequartista colombiano, attualmente in forza al Bayern Monaco, ma in prestito dal Real Madrid, potrebbe vestire bianconero a partire dalla prossima estate. Di fatto, il […] L'articolo Juventus-James Rodriguez, Mendes incontra ...

Juventus - Paratici : "Cristiano Ronaldo il migliore della storia" : Dopo Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri , Record completa il trittico Juventus con un'intervista anche a Fabio Paratici : "La Juve è sempre stata un grande club ma con l'arrivo di CR7 il livello ...

Globe Soccer Awards : Juventus protagonista a Dubai con CR7 - Allegri e Paratici : L'apertura dei lavori della XIII edizione della Dubai International Sports Conference, evento di punta del Dubai Sports Council il locale Ministero dello Sport in cui si inquadra la X edizione di ...

Juventus - Paratici studia le mosse per Isco e James Rodriguez : TORINO - Ramsey in vetta alla lista delle priorità. Questione di tempistiche, di opportunità di contesto e concorrenza da anticipare. Ma non è il solo obiettivo bianconero in ottica giugno sul quale ...

Juventus - colpo di Paratici per l'area scouting : in arrivo l'ex Napoli Fusco : colpo per lo staff tecnico in casa Juventus. Nei prossimi giorni - scrive il Corriere dello Sport - arriverà Filippo Fusco , ex direttore sportivo di Verona e Bologna, nonché dirigente del Napoli. L'accordo tra il dirigente e Fabio Paratici è stato praticamente trovato, mancano solo da ...

Calciomercato Juventus - Paratici : 'Cuadrado perdita importante - ma la rosa può supplire alla sua mancanza' : Abbiamo una rosa importante che può supplire alla sua mancanza per gli appuntamenti che verranno", ha dichiarato il direttore sportivo della Juventus ai microfoni di Sky Sport.

