laragnatelanews

: “Ecotassa NO, Ecoincentivi SI” l’idea Ford molto vantaggiosia - MaurizioMurgia : “Ecotassa NO, Ecoincentivi SI” l’idea Ford molto vantaggiosia - MaurizioMurgia : “Ecotassa NO, Ecoincentivi SI” l'idea Ford molto vantaggiosia - La Ragnatela News - laragnatelanews : “Ecotassa NO, Ecoincentivi SI” l’idea Ford molto vantaggiosia -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)Con la nuova normativa che entrerà in vigore il 1 marzo 2019, l’acquisto di vetture che non rientreranno nei parametri richiesti dovranno pagare una sorta di “tassa d’acquisto”, imposta dal Governo per limitare l’acquisto di vetture particolarmente inquinanti. Questo però non porterà nulla dal punto di vista Ecologico, l’ennesima tassa inutile, anche perchè le auto maggiormente inquinanti sono quelle di maggiore cilindrata eleganti o sportive, che di fatto costano di più. Si tratta di vetture di alta gamma, per cui una tassa variabile di1.100 euro per emissioni tra 161 e 175 g/km, 1.600 euro fino a 200, 2mila euro fino a 250 e 2.500 sopra i 250 g/km. Inciderà ben poco sulla decisione d’acquisto.Chi produce e vende auto però deve trasformare ogni nuova idea in un nuovo strumento per incentivare le vendite. In Italia il parco auto ...