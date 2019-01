Dendoncker | la Roma bussa

Un talento al giorno – Leander Dendoncker - obiettivo di mercato della Roma : Leander Dendoncker è un calciatore belga, difensore o centrocampista del Wolverhampton, in prestito dall’Anderlecht, e della nazionale belga. Gioca prevalentemente come mediano davanti alla difesa ma può giocare anche come difensore centrale in una difesa a 3, possiede un buon temperamento ed è molto abile nel gioco aereo. Inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Club Brugge (2010-2011) e poi successivamente nel Royal ...