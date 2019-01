Arrigo Cipriani dell' Harry' s Bar contro la tassa per entrare a Venezia | Un

huffingtonpost

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) "Un altro inutile ladrocinio". Non usa giri di parole, patrono storico's Bar, per commentare ladi entrata ain un'intervista al quotidiano la Stampa.Il mio terrore è che questa nuovavada a finanziare il completamento e la manutenzione del Mose. Sarebbe un delitto, l'ennesimo ladrocinio compiuto in nome di questa impresa dispendiosa, nata vecchia e soprattutto poco utile per difenderedall'acqua alta.spiega:Due o cinque euro al giorno non diminuiranno il numero dei visitatori. L'applicazione sarà molto macchinosa, se non impossibile. Ogni giorno circa 60mila persone arrivano aper lavorare: dovranno pagare anche loro l'ingresso?