Tennis | per Del Potro niente Australian Open

Tennis - Del Potro non recupera per gli Australian Open - Murray ok - italiani out : La prossima generazione è già lì' e ha individuato nel numero quattro del mondo, il tedesco Alexander Zverev, il croato Borna Coric, ora numero 12 e nel numero 15 greco Stefanos Tsitsipas come le ...

Tennis - Marco Cecchinato : “L’Italia può lottare per la Coppa Davis. Io completo su tutte le superfici” : È di sicuro l’uomo di copertina del Tennis italiano nel 2018: Marco Cecchinato ha compiuto un clamoroso salto di qualità in una stagione, passando da Tennista sconosciuto a protagonista a livello mondiale. Il siciliano si è andato a prendere il primo titolo in carriera in quel di Budapest, poi però ha stupito il mondo al Roland Garros arrivando fino alle finali e ha concluso la stagione nella top-20 della classifica ATP. Ora è pronto per ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Serena Williams non basta agli USA - Tsitsipas trascina la Grecia al successo per 2-1 : Serena Williams bagna il proprio esordio personale con un successo nell’edizione 2019 della Hopman Cup, ma questo non le basta per portare gli USA al successo, perché la Grecia, trascinata dal talento di Stefanos Tsitsipas, vince la sfida del gruppo B con il punteggio di 2-1. Primi a scendere in campo, in questa giornata che prevede un solo match per poi lasciar spazio ai preparativi per il nuovo anno, sono Tsitsipas e Frances Tiafoe, che ...

Tennis - il 2019 di Fabio Fognini. Sarà la volta buona per l’agognata top10? : Parte da Sydney, nella seconda settimana del calendario ATP, la stagione 2019 di Fabio Fognini. Il ligure, alla soglia dei 32 anni, comincia l’anno dal numero 13 del ranking, a 840 punti dal decimo posto, occupato dal gigante buono di Greensboro John Isner. Una posizione tra i primi dieci è ormai uno dei pochi obiettivi che mancano a Fognini, che lo scorso anno ha aggiunto tre tornei alla sua bacheca, tra i quali l’ATP 250 di Los ...

Tennis - Hopman Cup : quanta attesa per Federer e Serena : Il numero uno del tabellone è Novak Djokovic, numero 1 del mondo e vincitore di questo torneo nel 2016 e 2017, con seconda testa di serie all'austriaco Dominic Thiem, numero 8 Atp, e terza al russo ...

Tennis - ATP Pune 2019 : Simone Bolelli si qualifica per il tabellone principale - battuto l’austriaco Ofner : Inizia bene la nuova stagione di Simone Bolelli, che proverà nel 2019 a rientrare tra i primi cento al mondo (al momento è numero 145): l’azzurro centra la qualifica al tabellone principale del torneo ATP 250 di Pune. Sul cemento indiano, dopo l’affermazione di ieri sul canadese Brayden Schnur, oggi Bolelli supera, sempre in due set, l’austriaco Sebastian Ofner. Il Tennista italiano, testa di serie numero 5 del tabellone ...

Tennis - Bolelli si qualifica per il tabellone principale del ‘Tata Open Maharashtra’ : Simone Bolelli si è qualificato per il primo torneo del nuovo anno superando le qualificazioni del ‘Tata Open Maharashtra’ Simone Bolelli si qualifica per il tabellone principale del ‘Tata Open Maharashtra’ (cemento, montepremi di 527.880 dollari) che si disputa a Pune, in India. L’azzurro numero 145 Atp ha eliminato nelle qualificazioni l’autriaco n.184 del mondo, Sebastian Ofner, col punteggio di 7-6 ...

Tennis – Atp di Pune : esordio positivo per Bolelli nelle qualificazioni - l’azzurro supera Schnur in due set : Buona la prima per Simone Bolelli nel torneo indiano, niente da fare per il canadese Schnur che si arrende in due set Ottima vittoria per Simone Bolelli nelle qualificazioni del ‘Tata Open Maharashtra’ (cemento, montepremi di 527.880 dollari), in corso a Pune, in India. Il giocatore azzurro, attualmente numero 145 del ranking ATP, ha battuto con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-5), in un’ora e 35 minuti, il canadese Brayden ...

Mubadala World Tennis Championship – Nadal rinuncia alla finale per il terzo posto : “non posso permettermi di fare passi indietro” : Nadal rinuncia alla fine per il terzo posto del Mubadala World Tennis Championship: le parole del maiorchino in conferenza stampa dopo il ko con Anderson Giornata amara per Rafa Nadal: il Tennista spagnolo ha ceduto al sudafricano Anderson nel torneo di esibizione Mubadala World Tennis Championship in corso ad Abu Dhabi. Il 32enne spagnolo non ha ancora recuperato del tutto la sua forma fisica dopo l’operazione dello scorso novembre ...

Tennis - Shenzhen Open – Tutto pronto per il rientro di Maria Sharapova : “non mi sentirò in grandi condizioni - ma sono eccitata” : Maria Sharapova pronta al grande rientro a Shenzhen: le parole della Tennista russa dopo il problema alla spalla che l’ha tenuta lontana dal campo da settembre Maria Sharapova è pronta a tornare in campo. Comincia in Cina, allo ‘Shenzhen Open’, torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi che si disputa sul cemento di Shenzhen, il 2019 della Tennista russa, attualmente numero 29 del ranking ...

Tennis - Federer pronto a stupire ancora : “Spero in un grande 2019” : Roger Federer si prepara a ripartire in un 2019 dal quale il Tennista svizzero si aspetta molto, cercando l’assalto alla vittoria numero 100 in carriera Roger Federer è pronto a ripartire. Dopo aver chiuso il 2018 un po’ in affanno, il campione svizzero si prepara a tornare in campo nel nuovo anno, difendendo punti importanti in Australia. Il primo impegno sarà però un’esibizione a Perth contro Serena ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams le stelle a Perth con il pensiero a Melbourne : Che lo spettacolo abbia inizio! Dal 29 dicembre al 5 gennaio il cemento di Perth sarà teatro di grandi sfide tra i grossi calibri del Tennis mondiale. La Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione con due singolari (maschile e femminile) ed un doppio misto, è pronta per regalare spettacolo in vista di quel che sarà tra alcune settimane a Melbourne (Australia). Ci si riferisce agli Australian Open, previsti dal 14 al ...

Tennis - guai per Richard Gasquet : salta Doha e gli Australian Open : Richard Gasquet non ci sarà agli Australian Open, il Tennista francese ancora alle prese con la pubalgia che lo sta tenendo fuori dal tour E’ di Richard Gasquet il primo forfait del 2019. Il francese numero 26 del ranking mondiale, che sarebbe dovuto rientrare nel tour a Doha, ha dato forfait al torneo che si disputa in Qatar al via lunedì prossimo. Il francese dovrà saltare anche gli Australian Open, primo Slam stagionale in ...

Tennis - Novak Djokovic ha reso nota la sua programmazione per i primi 6 mesi del 2019 : Novak Djokovic è pronto a dominare anche nel 2019 dopo aver chiuso in crescita nell’anno che sta per concludersi: la sua programmazione Novak Djokovic, n.1 del mondo, ha reso nota la lista dei tornei a cui prenderà parte nella prima metà del 2019. Per il 31enne di Belgrado il via all’Atp 250 di Doha il prossimo 31 dicembre e, a seguire: Australian Open (14-27 gennaio); Masters 1000 Indian Wells (4-17 marzo); Masters 1000 Miami ...