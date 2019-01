Salvini - discorso di fine anno : "Mattarella non poteva essere così esplicito - ma...". Immigrati - la verità : Per Matteo Salvini 20 minuti dal balcone dell'albergo di Bormio dove ha festeggiato il Capod anno con la figlia. Il discorso di fine anno del Capitano, mezz'ora abbondante dopo quelli di Sergio Mattarella e Beppe Grillo, è un'orgogliosa difesa dei questi mesi di governo. Leggi anche: Mattarella, il t

Salvini - discorso di fine anno in diretta Facebook/ Video messaggio Capodanno : 'Italia ritrova dignità' : Matteo Salvini, discorso di fine anno in diretta in Video Facebook: vicepremier in onda dopo il messaggio del Colle per il Capodanno 2019. I temi