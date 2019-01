Bernardeschi | il ricordo per Astori è commovente

calcioweb.eu

(Di martedì 1 gennaio 2019) E’ andato in archivio il 2018, un anno che ha portato gioie ed emozioni ma anche delusione e paura. La notizia più brutta dell’anno che è appena trascorso riguarda la morte del difensore della Fiorentina, è stato uno shock per compagni e colleghi. L’ex Federico, attualmente alla Juventus ha deciso di ricordare Davide: “Oltre ad ogni traguardo raggiunto e ad ogni vittoria conquistata, in questo giorno in cui il calendario obbliga ognuno di noi ai resoconti, ai bilanci dell’anno appena trascorso, il mio pensiero corre velocissimo a te. Continuerai ad esserci amico mio, in ogni cuore, nei pensieri e nei ricordi. E grazie anche a voi, che mi sostenete ogni giorno! Auguro un grandioso 2019 a tutti voi e alle vostre famiglie!”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...