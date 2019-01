A causa dei botti di Capodanno | gravemente ustionato | un ragazzo 23enne di Cesate nel

Eruzione Etna : aumentano gli sfollati a causa dei danni dovuti al terremoto : Al momento sono 784 le persone rimaste senza casa nel catanese a causa dei danni dovuti al terremoto di magnitudo 4.8 che si è verificato nel giorno di Santo Stefano sull’Etna. La cifra è stata aggiornata dal capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, a conclusione di una riunione del Centro coordinamento soccorsi convocata a Palazzo Minoriti dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino. Presente anche il commissario ...

Parma - incidente sull’autostrada A1 : 7 chilometri di coda a causa dei curiosi : L'incidente si è verificato oggi poco prima delle 15 tra Terre di Canossa e Parma, in direzione Milano.Continua a leggere

Mom 7 a rischio a causa dei nuovi contratti : Anna Faris ed Allison Janney chiedono un aumento salariale : Mom 7 a rischio? La comedy più vista della CBS insieme a The Big Bang Theory (in dirittura di arrivo) e al suo spin off Young Sheldon, rischia davvero di non ottenere il rinnovo e tutto per via di una lunga contrattazione per un aumento salariale chiesto dalle due protagoniste ovvero Anna Faris ed Allison Janney. Con la fine di The Big Bang Theory, la rete dovrebbe puntare proprio sulle altre due commedie che ogni settimana finiscono sul ...

Germania : l'autorità per la protezione dei consumatori porterà Nintendo in tribunale a causa del sistema di preordini del Nintendo eShop : l'autorità tedesca per la protezioni dei diritti dei consumatori (VZBV) ha deciso di intraprendere un'azione legale contro Nintendo per via della politica adottata riguardo le prenotazioni sul Nintendo eShop.Come riporta Eurogamer infatti Nintendo permette solo pre-ordini senza possibilità di cancellazione, da qui la crociata tedesca contro la grande N. Dopo mesi di lavoro, il VZBV in collaborazione con il Consiglio Norvegese dei consumatori ...

Giuseppe Mancini - coordinatore dei periti di Aspi : "Il cedimento degli stralli non è la causa del crollo del Ponte Morandi" : "In attesa del completamento delle prove, vorrei sottolineare che quanto finora emerso dalle analisi di Zurigo sembrerebbe confermare che il cedimento degli stralli non sia la causa primaria del crollo del Ponte, come ho dichiarato più volte". Lo dichiara in una nota il coordinatore dei periti di Autostrade per l'Italia, Giuseppe Mancini, in relazione "alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi ...

Obesità : è la causa di quasi il 4% dei tumori nel mondo : Il sovrappeso e’ responsabile di quasi il 4% dei tumori diagnosticati ogni anno nel mondo. Lo rivela uno rapporto pubblicato sulla rivista CA: A Cancer Journal for Clinicians, redatto dagli epidemiologi dell’Imperial College di Londra, e della prestigiosa Harvard T.H. Chan School of Public Health a Boston che hanno analizzato una vasta mole di dati sia a livello globale sia per regione geografica su sovrappeso e cancro. Nel 2016, si ...

Ligue 1 - altri tre match rinviati a causa delle proteste dei “gilet gialli” : I cosiddetti “gilet gialli” stanno mettendo a ferro e fuoco la Francia, altre tre gare di Ligue 1 sono state rinviate Sono state rinviate a data da destinarsi tre partite della Ligue 1 che si sarebbero dovute giocare tra venerdì e sabato di questa settimana. Si tratta di Nantes-Montpellier, Nizza-Saint-Etienne e Caen-Toulouse, match validi per il 18esimo turno del massimo campionato transalpino. Secondo quanto reso noto dalla ...

Le giraffe verso una “silenziosa estinzione” a causa dei cacciatori di trofei americani : calo della popolazione del 40% : Sono stati svelati numeri shock che mettono a nudo la minaccia di estinzione che stanno affrontando le giraffe come risultato della caccia ai trofei americana. Si stima che la popolazione di giraffe dell’Africa subsahariana abbia subito un calo del 40% nell’ultimo decennio, ampiamente causato dalla caccia ai trofei dei turisti americani. Si ritiene che siano rimaste solo meno di 100.000 giraffe, con molti ambientalisti che ora chiedono agli ...

La dipendenza da Fortnite potrebbe essere la causa dei problemi alla schiena di Ozil? : Ozil sta continuando a lottare contro il debilitante infortunio alla schiena che lo sta tenendo lontano dai campi di calcio negli ultimi giorni. Ben quattro partite sono state saltate dal centrocampista dell'Arsenal, e anche allo scontro di oggi pomeriggio contro il Huddersfield molto probabilmente non scenderà in campo.Il problema? Dolori alla schiena dovuti, secondo quanto riporta DailyStar, alla sua sfrenata passione per i videogiochi. Ad ...

Arsenal - incredibile Ozil : 2 mesi di stop a causa dei videogiochi : Arsenal, nonostante i risultati ottimi delle ultime settimane, alcune voci di corridoio stanno scuotendo lo spogliatoio dei Gunners Arsenal alle prese con diversi casi scabrosi nelle ultime ore. Dopo che alcuni calciatori dei Gunners sono stati ripresi durante un festino a base di droghe, fa notizia anche il caso Mesut Ozil, out da oltre 2 mesi a causa dell’eccessiva mania per i videogiochi. Sembra infatti che le tante ore passate ...

Francia sotto assedio - 6 gare di Ligue 1 rinviate a causa dei ‘gilet gialli’ : Ligue 1, sono ben sei le gare rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’ che sta mettendo a ferro e fuoco la Francia Sono 6 in totale le partite di Ligue 1 in programma nel weekend rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’. Ieri la Federcalcio francese, Lfp, ha annunciato la sospensione anche di Nimes-Nantes che si sarebbe dovuta disputare domani facendo salire a 6 il numero di campionato rinviate. ...

Gli operatori telefonici sono in crisi a causa della guerra dei prezzi : Tim, Vodafone e Wind Tre hanno registrato un calo dei profitti nell'ultimo trimestre, complice anche l'ingresso in campo di Iliad. L'articolo Gli operatori telefonici sono in crisi a causa della guerra dei prezzi proviene da TuttoAndroid.

Kate e Meghan : Natale separato a causa dei litigi? : Va detto che Buckingham Palace ha smentito ufficialmente l'esistenza di malumori tra le due Duchesse e che anche Rebecca English, corrispondente del Daily Mail per quanto riguarda il mondo dei Reali, ...

Incendio nel pisano : fiamme in uno stabile a causa dei camini mal funzionanti : I camini di un’abitazione di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa si sono incendiati nel pomeriggio in seguito al cattivo funzionamento del condotto di evacuazione dei fumi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha trasferito in ospedale a Empoli per accertamenti il proprietario dell’immobile, una palazzina di tre piani. Per cause in corso di accertamento, dal condotto di evacuazione dei fumi dei ...